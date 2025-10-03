Entre los protagonistas se encuentran versiones zombificadas de personajes icónicos como Iron Man, Capitán América, Wanda Maximoff y Doctor Strange.

La plataforma Disney+ estrenó "Marvel Zombies", la apuesta oscura y sangrienta del universo Marvel. Derivada del exitoso episodio homónimo de What If...?, la serie animada se adentra en un escenario postapocalíptico donde los íconos más queridos del MCU luchan por sobrevivir.

Con un enfoque sombrío, "Marvel Zombies" marca un hito en el contenido animado del estudio cinematográfico al estar dirigida a un público adulto. Para ello, mezcla acción, terror y drama, bajo una narrativa cruda e impredecible. Además, encabeza la lista de las series más vistas de la plataforma.

¿De qué se trata Marvel Zombies?

La trama de "Marvel Zombies" se sitúa en un universo alternativo dentro del multiverso Marvel, donde un misterioso virus infectó a la mayoría de los superhéroes, transformándolos en criaturas hambrientas de carne humana. Sin embargo, a diferencia de los "tradicionales", mantienen parte de su inteligencia y poderes, lo que los convierte en amenazas aún más peligrosas.

"Marvel Zombies es una serie que ofrece un espectáculo único en su clase. La animación es impresionante, y el tratamiento oscuro y sangriento de los personajes del MCU es arriesgado, pero acertado", destacó el sitio web estadounidense The Verge.

Entre los protagonistas se encuentran versiones zombificadas de personajes icónicos como Iron Man, Capitán América, Wanda Maximoff y Doctor Strange, enfrentándose a un pequeño grupo de sobrevivientes compuesto por héroes menos conocidos.

“Creo que los fans se van a sorprender constantemente”, consideró el director, animador y productor estadounidense detrás de "Marvel Zombies", Bryan Andrews. “Esta es una historia en la que todo puede pasar, a cualquier personaje y en cualquier momento. Rara vez nos dijeron que no. El cielo era el límite para nosotros, y esperamos que eso se note en estos episodios”, continuó.

