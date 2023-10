Las mejores fotos del Festival Bandera en Rosario: 20 mil personas dijeron presente

El sábado 7 de octubre se llevó adelante la cuarta edición del Festival Bandera en Rosario con la presencia de 20 mil personas. Las mejores imágenes del evento que tuvo a bandas como No Te Va Gustar, El Cuarteto De Nos, Julieta Venegas, Dillom, Las Pastillas del Abuelo, entre otros.

El Festival Bandera es un evento cultural de música que se realiza en Rosario todos los años y reúne a las mejores bandas desde las consolidadas, las que están escalando en la industria y las más under. En la edición 2023 que se llevó adelante el sábado 7 de octubre, el festival tuvo como protagonistas a No Te Va Gustar, El Cuarteto De Nos, Las Pastillas del Abuelo, Dillom y Julieta Venegas, entre otros artistas, con la presencia de 20 mil personas en el predio de la ex Sociedad Rural.

Las puertas se abrieron a las 14.30 horas con una temperatura de casi 30 grados en la ciudad de Rosario y la gente de a poco comenzó a buscar su lugar en el Festival Bandera 2023, cuyo evento estuvo presente El Destape. Alrededor de las cinco de la tarde comenzaron a llenarse los distintos escenarios -eran cuatro-, más que nada los dos centrales que eran el norte y el sur.

El festival cerró con Los Peñaloza, pero previamente hubo varias bandas que dejaron la vara bien arriba: El Cuarteto De Nos, No Te Va Gustar, Julieta Venegas, Dillom y Las Pastillas del Abuelo como las caras más visibles del evento. Varios de ellos dialogaron con El Destape en una rueda de prensa realizada la misma jornada.

"Todo lo que ya hice ya fue. Jamás escuché mis discos, no me interesa nada, si tengo que escuchar una canción es para tocarla. Pero a mi no me dicen nada mis discos, me interesa mucho más algo que estoy haciendo, siempre estoy componiendo algo. Soy muy curiosa, escucho música todo el tiempo", dijo Julieta Venegas en la previa a su presentación. "Conectó muchísima gente jóven. Venimos de una gira por Latinoamérica y el promedio es que el 80% de la gente que nos ve deben tener menos de 20 años que han conectado muchísimo con la temática de las últimas canciones,que hablan de temas más psicológicos, filosóficos, hay una generación de pibes que eran pre-adolescentes antes de la pandemia y salieron al mundo real siendo gente más grande y conoció muchísimo las canciones de El Cuarteto por ese lado", expresó Roberto Musso, líder de El Cuarteto De Nos.

Las mejores fotos del Festival Bandera 2023

El Cuarteto De Nos en el Festival Bandera

Las Pastillas del Abuelo en el Festival Bandera

Julieta Venegas en el Festival Bandera. Foto: Cecilia Córdoba

El Zar en el Festival Bandera

Natalie Pérez en el Festival Bandera

El Cuarteto De Nos en el Festival Bandera

Dillom en el Festival Bandera. Foto: Cecilia Córdoba

Las Pastillas del Abuelo en el Festival Bandera

El Cuarteto De Nos en el Festival Bandera

No Te Va Gustar en el Festival Bandera. Foto: Cecilia Córdoba

Natalie Pérez en el Festival Bandera

Cruzando El Charco en el Festival Bandera. Foto: Cecilia Córdoba

El Zar en el Festival Bandera

Natalie Pérez en el Festival Bandera

El Zar en el Festival Bandera

¿Rolling Stones en Argentina 2024? Confirman lo que hay que saber urgente

Argentina suele ser una parada obligada para los más diversos artistas musicales internacionales, quienes visitan nuestro territorio para compartir con sus fanáticos las diferentes producciones. Teniendo en cuenta este escenario, en las últimas horas se viralizó una información relacionada con un posible show de The Rolling Stones y por ello debés tener muchísimo cuidado.

El jueves 5 de octubre en las redes sociales surgieron rumores sobre una supuesta venta de entradas para un recital de la legendaria banda The Rolling Stones, quienes presuntamente visitarían la Argentina en el 2024. Esta información sorprendió a miles de sus fanáticos, por lo que Daniel Grinbank se encargó de desmentir todos los rumores y poner en alerta a los interesados, ya que podría tratarse de una estafa.

Para dar claridad sobre esta situación, el productor de la banda integrada por Mick Jagger y Keith Richards en lo que fueron sus previas presentaciones en el territorio nacional (1995, 1998, 2006 y 2016), tomó la determinación de publicar un mensaje para prevenir futuros inconvenientes para algunos posibles compradores.

“Solo para alertar que esto no es oficial, que las potenciales ventas son una estafa y le están suministrando los datos de sus tarjetas de créditos que abusan del fanatismo por ver a los @therollingstones”, fue el mensaje de Grinbank en Instagram. Del mismo modo, replicó esta misma información en X (anteriormente conocida como Twitter), donde acompañó el posteo con una imagen con la presunta preventa de ingresos del recital de la banda británica.