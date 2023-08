La intimidad de Emmanuel Horvilleur: su disco nuevo, ser papá a los 48 años y la magia de "Radios"

Emmanuel Horvilleur lanzó el disco nuevo Acqua Di Emma y se prepara para dar un mega show en el Estadio Obras. La actualidad del artista que marcó una estética, fue papá a sus 48 años, está por trabajar en un documental y explicó por qué "Radios" es una canción mágica.

Emmanuel Horvilleur lanzó su nuevo disco Acqua Di Emma después de dos años sin presentar material de estudio. El artista de 48 años está en un momento especial en su carrera a pesar de tener una larga trayectoria, ya que vive con nerviosismo el recital del 30 de septiembre en el Estadio Obras en lo que será, según contó, "uno de los mejores shows" previo a su gira. Cómo fue el proceso del álbum, de qué manera vivió la paternidad en este momento de su vida, por qué eligió la canción Radios como una de las que más "tiene magia" y el documental que se viene junto a Dante Spinetta.

"Estoy feliz, es mucho trabajo hacer un disco, cada vez más lo es. Cuando sale es una alegría gigante. Toda esa cosa mental y física también: ir al estudio, usar la voz para cantar, afinar, meterle onda, cabeza, todo eso de pronto sale y queda plasmado. Y te libera. Es volver a arrancar el ciclo de nuevo", expresó Emmanuel Horvilleur en diálogo con El Destape. El nuevo material tiene tintes poperos, como suele acostumbrar él, mezclado con un poco de soul, guitarras limpias funky y un bajo que va marcando el ritmo de las canciones como lo más característico.

"Empezamos a hacer el disco en pandemia, después se vieron pausados esos encuentros en el estudio. Cuando empezamos a retomar fueron dos años de trabajar en el disco. Ahora salen diez canciones pero hay muchas más de esta etapa", explicó. "Emma" cosechó una carrera exitosa desde Illya Kuryaki & The Valderramas marcando a las nuevas generaciones con su estética y es en ese contexto que se expresó, ya que hay muchas bandas de jóvenes que están pisando fuerte.

"Bandas nuevas están saliendo todo el tiempo y está buenísimo. Los chicos creen que la música puede ser una salida laboral, si no no se meterían en esto. Me encanta ser parte del sonido actual de una manera u otra. Un poco lo que hicimos con Illya más ligado al hip hop, funky y rap, y también lo que hice en mis primeros discos que tiene un poco más de pop pero también la fusión de todo eso", destacó agregando que es un sonido que "está más aceptado". La actualidad del cantante no solo está marcada por su nuevo disco Acqua Di Emma, sino también por haber sido papá a sus 48 años.

"Estuve metido en ese flash hermoso. No es igual ser papá a los 48 que a los 20, pero ves un bebé y... esa transfusión de ternura, ver esa carita, me llevó a cuando veía la otra carita de mi hijo que ahora tiene 18 años. El mismo grado de babosismo y amor, se parecen mucho", consideró. Emmanuel Horvilleur se prepara para brindar, según contó, uno de los mejores shows de su trayectoria en el Estadio Obras el sábado 30 de septiembre. "Soy un músico en constante transición y búsqueda. Me siento de esos músicos que por más que ya hay muchas canciones que me representan, siempre estoy buscando algo nuevo y me gusta que así sea. Las crónicas dirán que Emmanuel Horvilleur hizo uno de sus mejores shows", sostuvo enérgico.

Por qué Radios es una canción que tiene magia

Emmanuel reflexionó sobre las sensaciones que genera Radios, una de sus canciones más exitosas que suele dejarla al final de sus recitales. Con un estribillo super pegadizo y recordado por todos, el artista analizó el fenómeno de este tema que consideró que "tiene algo".

"A mi me sorprende, lo he hablado con algún músico amigo, es una canción que te exige desde el primer momento que empezás a cantar hasta el último. Si no lo cantás medio a los gritos no sirve. Es media mágica, por lo menos para lo que es mi repertorio", expresó. Al mismo tiempo, se acordó qué otros temas suyos y también de Illya Kuryaki le gusta tocar: "Amor loco, Llamame, de Illya no sé si me piden tanto pero me gusta Jugo. A veces cuando estoy solo con la guitarra puedo tocar Un abismo, que es una canción linda".

Cómo es fusionar el rap con el jazz

A lo largo de su exitosa carrera, Emmanuel también incursionó en el mundo del jazz, un género muy "musical", valga la redundancia, que se presta al talento de los ejecutantes. Sin embargo, en esta era de la fusión de estilos, el llamado de Cirilo Fernández para su proyecto Fernández 4 fue un universo lindo de explorar. "A veces probar cosas con estilos más alejados de lo que uno hace te lleva para otro lado y me encantó la propuesta. Me encanta rapear, lo tengo en mi espíritu, en mi alma. Me gustó mucho lo que escribí para esas canciones", dijo en referencia a los temas Aterrizar y Pedestal.

El documental de Illya Kuryaki & The Valderramas

Emmanuel Horvilleur y Dante Spinetta, dos referentes que marcaron un estilo con este grupo, están trabajando en un documental que todavía no tiene fecha de lanzamiento. "Estamos avanzando en eso y creo que va a estar muy bueno", indicó sobre este nuevo proyecto.

Sumado a eso opinó sobre la actualidad de su amigo y excompañero de banda. "Lo veo re contento con su música y está haciendo muy buenos shows. La está rompiendo, estoy contento por él porque también buscó mucho este momento. Es un referente de este sonido, pero también haciéndose cargo un poco de esa cosa más funk. Es un capo haciendo lo que hace", remarcó.

Entradas para el recital de Emmanuel Horvilleur en el Estadio Obras

El show será el 30 de septiembre en el Estadio Obras ubicado en avenida Libertador 7395 y está pautado para las 21. Las entradas están disponibles en el sitio web Live Pass y los precios son: