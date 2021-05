Stephen King confesó la insólita razón por la que jamás vio la clásica Perros de la calle, de Quentin Tarantino

Insólito: La curiosa anécdota de Stephen King con la pirateria que le impidió ver un clásico de Tarantino.

Stephen King es uno de los escritores más importantes del mundo que lograron popularizar géneros bastardeados como el terror, la fantasía y la ciencia ficción a través de obras emblema que han saltado al cine y la televisión. Pero detrás de la gloria, el "Rey" del terror es más común de lo que muchos de sus lectores piensan y días atrás sorprendió en su cuenta de Twitter con un inesperado listado de películas que jamás vio en su vida y qué recién miraría en este período de aislamiento. Uno de los títulos es el de la emblemática Perros de la calle (1992), de Quentin Tarantino. Ante la reacción de sorpresa del fandom, King confesó la razón detrás de no haber visto el clásico de culto.

"Continuo con las películas entre 1962-2021 que jamás vi en 60 años: Perros de la calle (1962), Infierno en Los Ángeles (1993), El rey león (1994). Para aquellos que se están preguntando: 'Cómo nunca vio Perros de la calle, lean el siguiente tuit", escribió Stephen King en torno a algunas películas famosas que jamás vio. Los fanáticos del escritor no podían salir de su asombro ante el título de Tarantino, por lo que el escritor contó la divertida anécdota que le impidió ver el filme.

"Después de que causara sensación en Cannes, un colega mío del cine (que permanecerá anónimo) me envió la cinta pirateada en VHS, una copia de otra copia. La imagen estaba borrosa y el sonido pareció brotar de 20.000 leguas bajo el mar", reveló King, contando la historia que le impidió ver la que, para muchos, es la mejor película del director estadounidense.

Y sumó: "Vi más o menos la cuarta parte, pero me di cuenta de que no podía entender lo que decía Steve Buscemi, un ídolo mío, y me di por vencido. Nunca la volví a ver hasta ahora. Excelente película".

Tráiler de La Historia de Lisey miniserie de Stephen King y Pablo Larraín con Julianne Moore y Clive Owen

Apple TV+ ha lanzado el tráiler de La Historia de Lisey, miniserie basada en el bestseller de Stephen King y dirigida por Pablo Larraín. Protagonizada por Julianne Moore y Clive Owen, la ficción original de Apple de ocho episodios se estrenará a nivel mundial el viernes 4 de junio de 2021, cuando estarán disponibles los dos primeros episodios. Cada viernes, se lanzará un nuevo capítulo.

"La historia de Lisey es un thriller profundamente personal y envolvente que sigue los pasos de Lisey Landon (Moore) dos años después de la muerte de su marido, el famoso novelista Scott Landon (Owen). Una sucesión de hechos inquietantes hace que Lisey empiece a recordar episodios de su matrimonio con Scott que había suprimido deliberadamente de su memoria", reza la sinopsis de la producción.

"Tengo visiones. Las escribo y la gente paga por leerlas", dice Scott en el clip. Tras la muerte de su marido, Lisey empezará a encontrar pistas y se verá envuelta en un misterioso juego. "Es una búsqueda del tesoro que Scott y su hermano inventaron cuando eran pequeños", revela la protagonista. Además, alguien intentará hacerse con los manuscritos que Scott dejó atrás. "Si resuelves todos los acertijos, encuentras todas las pistas, te llevas un premio", le dice Scott a su mujer, que empieza a cuestionarse qué es real y qué es imaginario.

Junto a los mencionados actores, completan el reparto Joan Allen, Jennifer Jason Leigh, Dane DeHaan, Ron Cephas Jones y Sung Kang. La historia de Lisey está producida por Bad Robot Productions, de J.J. Abrahams, y Warner Bros. Television. Todos los episodios de la serie han sido escritos personalmente por Stephen King. Además, King, Moore y Larraín son productores ejecutivos junto a J.J. Abrams, Ben Stephenson y Juan de Dios Larraín.