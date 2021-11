Salió el trailer de Being the Ricardos: Nicole Kidman como Lucille Ball ya causa polémica

La ganadora del Oscar Nicole Kidman fue cuestionada por obtener el codiciado rol de la popular comediante en la biopic dirigida por Aaron Sorkin y coprotagonizada por Javier Bardem, que se estrenará el 21 de diciembre en Amazon Prime.

Nicole Kidman es Lucille Ball en el nuevo trailer de Being the Ricardos.

En las últimas horas se conoció el primer trailer de Being the Ricardos, la película de Aaron Sorkin que contará la historia de la polémica relación de la comediante Lucille Ball y su marido, Desi Arnaz. La actriz elegida para semejante desafío es la australiana Nicole Kidman, que viene de protagonizar las miniseries Nine Perfect Strangers y The Undoing. Filme que huele a Oscar y ya causó algunas polémicas.

En el trailer vemos los conflictos que surgen entre la emblemática comediante y su esposo en el rodaje de la sitcom que fue un hito en la televisión: Yo quiero a Lucy, emitida por la cadena CBS entre 1951 y 1957. Desde su apariencia hasta su voz, Kidman parece haber captado la esencia de Ball. La película, tras un paso por las salas comerciales a partir del 10 de diciembre de este año, se estrenará el 21 del mismo mes en la plataforma Amazon Prime Video.

Cuando se supo que Kidman era la elegida para personificar a Ball, muchos cuestionaron la decisión argumentando que la actriz no tiene habilidades para la comedia. En el caso de Bardem, se instaló como debate que, al ser un artista español, no podía interpretar a Arnaz, músico cubano que se ponía en la piel de Ricky Ricardo en el programa. La controversia fue tan grande que Lucie Arnaz, hija de la pareja, salió en su cuenta de Facebook a defender la elección de Kidman y a contar cómo se abordaría el film.

El comunicado de la hija de Lucille Ball

“Es la historia de ellos dos, de cómo se conocieron, lo que salió bien con el programa y lo que salió mal, su relación e historia de amor. Sorkin centró la trama en una semana de grabación de Yo quiero a Lucy que incluía reuniones y ensayos, e hizo un magnífico trabajo para darle vida a estos personajes. Es un recorte de sus trayectorias y no la historia completa. No es un biopic que va de la cuna hasta la tumba. Se trata de una película de dos horas sobre estas dos personas y algunas de las extraordinarias experiencias que compartieron”, compartió la hija de los actores, quien siempre respaldó la elección de Kidman.

Being the Ricardos cuenta con las actuaciones de J. K. Simmons, Nina Arianda, Tony Hale, Alia Shawkat, Jake Lacy y Clark Gregg, y tiene como director de fotografía a Jeff Cronenweth, habitual colaborador de David Fincher, con quien Sorkin trabajó en el guion del film Red social.