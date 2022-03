Oscar 2022: todo lo que hay que saber antes de la gala

El 27 de marzo se celebra una nueva edición de los premios Oscar, el evento que premia las mejores películas del año según los parámetros de la Academia. Un repaso con todo lo que tenés que saber para no perderte la gran fiesta del cine.

Un repaso con todo lo que tenés que saber para no perderte los Oscar 2022.

Este 27 de marzo vuelve la gran fiesta del cine con la 94.ª edición de los Premios Oscar. El Dolby Theatre volverá a vestirse de gala tras un año de ausencia por la pandemia del COVID-19, que obligó a celebrar la ceremonia del año pasado en la Union Station de Los Ángeles. Hollywood y sus estrellas volverán a brillar y a lucirse en la alfombra roja, en un evento que será seguido por más de 200 países en todo el mundo.

Ha pasado casi un año desde que Nomadland, la intimista propuesta de Chloé Zhao, se alzase con el máximo galardón de los Oscar. Este año aspiran a sucederle diez contendientes: Belfast, de Kenneth Branagh; CODA: Los sonidos del silencio, de Siân Heder; Drive My Car, de Ryûsuke Hamaguchi; Dune, de Denis Villeneuve; El callejón de las almas perdidas, de Guillermo del Toro; King Richard, de Reinaldo Marcus Green; El poder del perro, de Jane Campion; Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson; Don´t Look Up, de Adam McKay y West Side Story, de Steven Spielberg.

Bajo el lema "Amantes del cine, uníos", la ceremonia de este 2022 busca traer todo el encanto propio de las galas y un derroche visual con el que recuperar al público. Por ello, toca hacer un repaso de todo lo que hay que saber antes de ver la gala de las galas.

¿Cuándo y dónde se celebran los Oscar?

Los Oscar se celebrarán en el Dolby Theatre de Los Ángeles este 27 de marzo. En Argentina la transmisión arrancará a las 21:00 horas.

¿Dónde podrá verse?

En caso se resida en Iberoamérica, podrá disfrutarse de la emisión de la ceremonia en directo por TNT. Eso sí, los horarios dependerán del huso horario en el que se encuentre cada región. En Argentina, Chile y Brasil, a las 21:00 horas.

¿Cuál es la película más nominada?

La película más nominada de este año y, cuantitativamente la favorita, es la cinta australiana El poder del perro, con 12 candidaturas. Le sigue Dune con diez nominaciones y en tercer lugar están Belfast y West Side Story, con siete candidaturas.

¿Habrá presentador este año?

La figura del maestro de ceremonia regresa para esta 94ª edición y por partida triple. Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes se encargarán de ser las anfitrionas de la gala, que estará dividida para cada una de ellas.

¿Quiénes entregarán premios este año?

De los ganadores del año pasado en las categorías interpretativas, están confirmadas las asistencias de Youn Yuh-jung, Daniel Kaluuya y Anthony Hopkins, quienes entregarán las estatuillas al mejor actor de reparto, a la mejor actriz de reparto y a la mejor actriz, respectivamente. No está confirmada la presencia de Frances McDormand, quien debería entrega el Oscar al mejor actor.

Además, la organización ha anunciado que varias estrellas entregarán premios de otras categorías. Están confirmados Halle Bailey, Stephanie Beatriz, Ruth E. Carter, Sean Combs, Kevin Costner, Jamie Lee Curtis, Lady Gaga, Tiffany Haddish, Woody Harrelson, Tony Hawk, H.E.R., Samuel L. Jackson, Lily James, DJ Khaled, Zoë Kravitz, Mila Kunis, John Leguizamo, Simu Liu, Rami Malek, Shawn Mendes, Bill Murray, Lupita Nyong'o, Elliot Page, Rosie Pérez, Tyler Perry, Chris Rock, Tracee Ellis Ross, Naomi Scott, Kelly Slater, Wesley Snipes, Uma Thurman, John Travolta, Shaun White y Rachel Zegler.