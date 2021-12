Netflix sorprende a todos sus suscriptores con un increíble regalo navideño

La plataforma de streaming Netflix estrenó una explosiva súper producción repleta de grandes estrellas y con un impactante mensaje de fin de año.

La Tierra se está muriendo, la grave problemática en torno al calentamiento global no ocupa el lugar que merece en las agendas políticas y el futuro de nuestras vidas se convirtió en la menor de las preocupaciones. Vivimos en un mundo salvaje donde los poderosos quieren acumular más riqueza y los medios hegemónicos persiguen intereses corruptos. Solo algunos individuos permanecen alertas a las advertencias del ecosistema.No miren arriba es la producción de Netflix que estrenó el 24 de diciembre en la plataforma como regalo navideño para los suscriptores.

La trama se centra en Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), estudiante de posgrado de Astronomía, y su profesor, el doctor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), quienes hacen un descubrimiento asombroso: hay un cometa en órbita en el sistema solar. ¿El problema? Que lleva un rumbo de colisión directa con la Tierra. ¿El otro problema? Que a nadie le importa. Al parecer, advertir a la humanidad sobre un mataplanetas del tamaño del Everest resulta incómodo. Solo quedan seis meses para el impacto del cometa, pero gestionar el flujo de noticias y ganarse la atención de un público obsesionado con las redes sociales antes de que sea demasiado tarde, no es tan sencillo como pareciese.

Resulta imposible no asociar a No miren arriba con la actual crisis que atraviesa el mundo por la pandemia del coronavirus, que desnudó la fricción entre la ciencia y el "sálvese quien pueda" individualista, enmarcado en figuras negacionistas. En este contexto no es casual que Netflix decida apostar a por una metáfora afilada con un mensaje que pega duro. Que Adam McKay elija la sátira como forma de contar el relato, es la forma más despiadada para mostrar lo que puede llegar a ocurrirle al planeta si no somos más cuidadosos con nuestras acciones.

Un héroe: Leonardo Di Caprio se lanzó a un lago congelado para rescatar a sus perros

El actor Leonardo Di Caprio reveló que debió saltar a un lago cuando se dio cuenta que uno de sus perros Husky se estaba ahogando, su compañera de elenco, Jennifer Lawrence aseguró que luego debió desnudarse dentro del auto. En los lagos congelados de Boston, durante el rodaje Don't Look Up, la nueva ficción que se estrena este viernes, el actor decidió llevar a sus dos perros de raza Husky Siberiano al rodaje. En el ciclo de entrevistas Around the Table de Entertainment Weekly, el elenco comentó los detalles.

"Uno de los perros se cayó y él saltó al lago congelado para salvarlo. Tan pronto como empujó a un perro fuera del estanque, el otro saltó. El otro perro empezó a lamer al que se estaba ahogando, y de repente estábamos todos juntos en el lago congelado”, aseguró Lawrence. Las mascotas llegaron a la vida del actor luego de rescatarlos en 2020, el tercer husky se llama Sally y por suerte, no se encontraba en el set.