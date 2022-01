Netflix reveló cuándo será la fecha de estreno de Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar

La esperada cinta arribará a Netflix para convertirse, seguramente, en un nuevo hit de Pedro Almodóvar.

Con un trailer oficial Netflix anunció la fecha de estreno de Madres Paralelas, la nueva película de exitoso director Pedro Almodóvar (¡Átame!, Mujeres al borde del ataque de nervios, Dolor y gloria, Volver, entre otras) que tuvo su primera función durante el 36° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Madres Paralelas llegará exclusivamente a Netflix Latinoamérica este 18 de febrero. Además, la plataforma anunció que la película pasará por cines selectos el 3 de febrero, algo que no sucedió con otros grandes estrenos de la firma como The Power of the Dog, The Lost Daughter y Fue la mano de Dios.

En Madres Paralelas Almodóvar cuenta la historia de dos mujeres, Janis y Ana, coinciden en la habitación de un hospital donde van a dar a luz. Las dos son solteras y quedaron embarazadas accidentalmente. Janis, de mediana edad, no se arrepiente y en las horas previas al parto está pletórica; la otra, Ana, es una adolescente y está asustada, arrepentida y traumatizada. Janis intenta animarla mientras pasean como sonámbulas por el pasillo del hospital. Las pocas palabras que cruzan en esas horas crearán un vínculo muy estrecho entre las dos, que el azar se encargará de desarrollar y complicar de un modo tan rotundo que cambiará las vidas de ambas.

La película está escrita y dirigida por Pedro Almodóvar, y cuenta en su elenco con Penélope Cruz, Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit, Israel Elejalde, Julieta Serrano y Rossy de Palma.

Cate Blanchett protagonizará la primera película de Pedro Almodóvar en inglés

La actriz australiana Cate Blanchett, ganadora del Oscar en dos oportunidades y uno de los grandes nombres de la actuación cinematográfica actual, será la protagonista de la próxima película del español Pedro Almodóvar, que rodará por primera vez en inglés y que llevará por título Manual para mujeres de limpieza.

La información la dio a conocer en exclusiva el portal Variety, uno de los principales que cubren el espectáculo y los movimientos de la industria de Hollywood. La película es una adaptación de los cuentos contenidos en Manual para mujeres de limpieza, libro póstumo que recoge relatos de la escritora norteamericana Lucia Berlin (1936-2004), editado 9 años después de su muerte y que se convirtió en un best seller.

El libro narra con humor y melancolía historias sobre mujeres en múltiples y exigentes trabajos, entre ellos enfermera, telefonista, limpiadora, profesora de escritura en distintas universidades y en una cárcel, todos estos desempeñados en vida por la propia Berlin para mantener a sus cuatro hijos luego de tres matrimonios fallidos y cierta dependencia del alcohol. El proyecto que reunirá a Almodóvar con Blanchett se encuentra "en las primeras etapas de desarrollo", según Variety y contará con la producción de la propia Blanchett a través de firma Dirty Films y de Almodóvar a través de El Deseo, entre otros financistas de la película.