Netflix presentó el trailer de El proyecto Adam: Ryan Reynolds viene del futuro para salvar el mundo

Netflix prepara un 2022 con más estrenos originales y El proyecto Adam es uno de ellos. Una aventura fantástica protagonizada por Ryan Reynolds y Mark Ruffalo, con la que aspira marcar un éxito de reproducciones.

Netflix se prepara para viajar en el tiempo. La plataforma lanza el teaser trailer de El proyecto Adam, una propuesta que mezcla ciencia ficción, aventura y cine familiar. Protagonizada por Ryan Reynolds, esta propuesta dirigida por Shawn Levy (Free Guy) tiene previsto estrenarse el 11 de marzo.

El actor de Deadpool y Alerta roja (esta última estreno de la gran N) se convierte en Adam Reed, un viajero del tiempo del año 2050 que se aventuró en una misión de rescate para buscar a Laura (Zoe Saldaña), la mujer que ama y que se perdió en el continuo espacio-tiempo en circunstancias misteriosas. Cuando su nave se estropea, Adam es enviado en espiral al año 2022. Desorientado, decide acudir al único lugar que conoce de esa época: su casa.

Esto le hará encontrarse con su yo de 12 años (Walker Scobell), con el que viajará al pasado para volver a ver a su padre (Mark Ruffalo), el cual falleció trágicamente. Este inesperado reencuentro paterno-filial en el tiempo será esencial para ayudar tanto al Adam de 2022 como al de 2050. ¿Cómo la misma persona podría tener recuerdos tan divergentes sobre su padre? A pesar de eso, los dos Reed se embarcan en una aventura en el pasado para enderezar el rumbo de todo lo que se disponía a salir mal.

Dirigida por Shawn Levy, El proyecto Adam está escrita por Jonathan Tropper, T. S. Nowlin, Jennifer Flackett y Mark Levin. Junto con Ryan Reynolds, Walker Scobell, Mark Ruffalo y Zoe Saldaña, completan el reparto Jennifer Garner, Catherine Keener y Alex Mallari Jr.

“Tengo esta idea sobre la vida, que es que nos contamos historias a nosotros mismos. Así que tenemos a este personaje central que se ha contado una historia sobre su padre, que no es necesariamente verdadera. Sé que yo he hecho eso en mi vida. Me he contado historias para justificar cosas sobre mi padre y la relación complicada que tuve con él antes de su muerte”, precisó Ryan Reynolds en una entrevista con Vanity Fair, en torno al entusiasmo que le da la película. El proyecto Adam tiene producción de David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Shawn Levy y el propio Reynolds.