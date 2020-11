El alboroto tiene casi 80 años y se pregunta sobre si fue Herman J. Mankiewicz o Welles el autor del guión de "El ciudadano Kane".

La película “Mank”, de David Fincher, con Gary Oldman, Amanda Seyfried y Lily Collins, que se estrena el 4 de diciembre en Estados Unidos, renueva la controversia sobre quién fue el verdadero autor del guion de “El ciudadano Kane” (Citizen Kane, 1941), dirigida por Orson Welles, y de la que se ocupa una nota aparecida este sábado en la publicación especializada Variety. El largometraje tendrá estreno directo en la plataforma Netflix.

El alboroto tiene casi 80 años y se pregunta sobre si fue Herman J. Mankiewicz, “el guionista brillante, ingenioso, marginado, pasado de su mejor momento e interpretado con un carisma disoluto y divertido por Gary Oldman en la película, o Welles, el genio-ególatra chico-maravilla de voz aterciopelada que terminó dividiendo el crédito del guión con Mankiewicz".

Del hecho se había ocupado el crítico cinematográfico uruguayo-argentino Homero Alsina Thevenet en “El libro del ‘El ciudadano’, un volumen de 1976 donde compila textos de la especialista Pauline Kael y agrega apuntes de filmación y una filmografía exhaustiva de Mankiewicz.

La aparición del filme de Fincher pone en el tapete la colaboración entre ambos artistas y plantea la posibilidad de que Welles -25 años de edad cuando filmó su obra mayor- haya aprovechado gracias a su talento lo que en principio fue una idea original y completa de Mankiewicz, por entonces de 44, y con una carrera que comenzó como titulero en el cine mudo y contó luego con títulos como “Mademoiselle docteur” (1937), de Georg Wilhelm Pabst o “En este mundo traidor” (1939), de W. S. Van Dyke.

Según el artículo de Variety, las inquietudes a todo esto fueron clavadas hace mucho tiempo, por Robert L. Carringer en su artículo de 1978 "The Scripts of Citizen Kane" y por el cineasta Peter Bogdanovich en su artículo de 1972 en la revista Esquire "The Kane Mutiny".