Netflix anunció el documental de WHAM!, el icónico duo de pop británico

Como parte de un comunicado para promocionar sus nuevos lanzamientos en los próximos meses, Netflix reveló la fecha de estreno de un documental centrado en el famoso dúo de George Michael y Andrew Ridgeley que triunfó en los '80.

La plataforma Netflix lanzó un comunicado adelantando parte las producciones que verán la luz en la plataforma a mediados de 2023 y uno de los platos fuertes llegará en julio: se trata de WHAM!, un documental que recorrerá la historia del famoso dúo de pop británico conformado por los cantantes George Michael y Andrew Ridgeley en los '80.

"En 1982, George Michael y Andrew Ridgeley, adolescentes y mejores amigos, se propusieron conquistar el mundo como WHAM!. En junio de 1986, después de haberlo logrado, dieron su último concierto en el estadio de Wembley. Ahora, por primera vez -y en sus propias palabras-, llega la asombrosa historia de cómo en cuatro años dominaron las listas de todo el mundo con canciones pop clásicas y atemporales, un éxito tras otro: Club Tropicana, Wake Me Up Before You Go‑Go, Freedom, I’m Your Man y, por supuesto, Last Christmas", reza la sinopsis del documental.

Dirigido por Chris Smith (Rey Tigre; Robert Downey Sr.) y producido por John Battsek (La inspiración más profunda) y Simon Halfon (Oasis: Supersonic) el documental de WHAM! retratará los años mágicos del dúo. "Su época de gloria, en la que se convirtieron en el primer grupo pop occidental en presentarse en China, fue testimonio y personificación de su juventud y también de la de los millones de fans que los adoraban", señala el comunicado.

Cuándo se estrena el documental de George Michael

Además, el documental tendrá material nunca antes visto, como imágenes del archivo personal de George y Andrew, y entrevistas inéditas. Por el momento, la plataforma de streaming no hizo público un afiche de publicidad ni un trailer de WHAM! pero sí precisó la fecha de estreno oficial: será el próximo 5 de julio la fecha en que Netflix lance el filme al mundo.

El tema póstumo de George Michael que salió a la luz y llegó a una película

La última noticia que circuló en torno al fallecido George Michael fue cuando en 2019 la discográfica Universal Music lanzó su canción póstuma This is how (We want you to get high). La misma fue parte de la banda sonora de Last Christmas, filme protagonizado por Emilia Clarke, Henry Golding y Emma Thompson, y cuenta con un ritmo funk de medio tiempo y en ella se puede escuchar la voz de George Michael procesada de manera tal que, en una primera escucha, resulta prácticamente irreconocible.