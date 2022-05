Mariano Pensotti estrena una trilogía de películas "sociológicas" sobre la gente que va al teatro

Los domingos 15, 22 y 29 de mayo se proyectarán en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), tres películas con guión y dirección de Mariano Pensotti, que exploran la relación de el público con el teatro.

El domingo 15, 22 y 29 de mayo, se proyectarán en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), tres películas con guión y dirección de Mariano Pensotti: El Público (filmada en Buenos Aires), The Audience (filmada en Atenas) y Le Public (filmada en Bruselas). En las tres películas, el punto de partida es el mismo: una audiencia va al teatro a ver una obra. Se los ve tomar sus asientos en la platea antes de que comience el espectáculo, leyendo el programa de mano, apagando sus teléfonos. La obra de teatro comienza, pero no se la ve. Hay una elipsis. Se ve al público dejar el teatro apenas el espectáculo termina. Aparentemente la obra ha sido maravillosa y todo el público está muy movilizado por lo que acaba de ver. Pero, ¿cómo impactó en cada asistente la historia que fue a ver? En diálogo con El Destape, Pensotti habló sobre su obsesión por el estudio de los públicos que van al teatro.

- Son "películas sociológicas" las que proponés. ¿Cómo nace tu interés por estudiar el público que va al teatro?

Siempre estuve obsesionado con el tema del público. ¿Quiénes son las personas que vienen a ver nuestras obras de teatro?, ¿qué les pasa con lo que hacemos?, ¿lo que vieron tuvo algún tipo de influencia en su vida? Me pasa que cuando voy a las funciones de mis obras, me cuelgo bastante mirando al público. No tanto para adivinar si están interesados o se aburren, sino porque me resulta estimulante imaginarme quienes son esas personas. Y hace un tiempo, nos invitaron a un festival de Grecia, en Atenas, con el Grupo Marea para hacer un proyecto. Entonces, se me ocurrió la idea de plantear una película que inicie con un público yendo al teatro y siga, en distintos cortometrajes, la vida de cada espectador y cómo les impactó o no la obra. Fue una investigación sobre el público y me interesaba explorar como una historia teatral puede ser recordada y deformada por cada persona que la cuenta. Otro punto de partida interesante que tienen las películas es que cada obra tiene que ver con un hecho relevante de la ciudad en la que transcurre la película.

- Es interesante como X cantidad de personas pueden interpretar cosas diferentes a partir de una obra de teatro, ¿lo experimentás escuchando devoluciones sobre tu trabajo?

Por un lado, creo que el público de teatro es mucho más complejo y diverso de lo que se piensa. Hay una de idea de que quienes van al teatro en Argentina son todos de clase media, con cierta vinculación a lo artístico, y eso es cierto a medias. Los públicos son muy diversos a nivel condición socioeconómica. Me pasó laburando en Lugano, que se acercaran un par de personas a decirme que habían visto obras mías de hace años. Hay algo muy transversal en el teatro de la Ciudad de Buenos Aires y no está estudiado. No se sabe muy bien quiénes son los que van al teatro.

Lo de las interpretaciones es algo que me alucina. Muchas veces me han dado devoluciones buenas y malas que me han hecho darme cuenta de cosas de cosas que tienen mis obras que no había percatado antes.

- ¿Qué diferencias encontrás entre el público de teatro argentino con el público de otros países?

Aún dentro de las desigualdades que hay en Buenos Aires, la relación que tiene el público con el teatro es amplia, democrática y atraviesa a todas las clases sociales. El vínculo es muy especial. También, es muy frecuente que los padres manden a sus hijos a hacer teatro para que sean menos tímidos; eso yo no lo vi en ningún lugar. En otros lugares, por situaciones históricas, es distinto: en Alemania, el público es más burgués y de clase media, alta. En Bruselas y Atenas, locaciones de las pelis, la situación es un poco más parecida a Buenos Aires, aunque también existe cierta exclusión.