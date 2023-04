Mariano Martínez llega al cine LGBT+ con la "Secreto en la montaña" argentina

Los actores Mariano Martínez y Rodrigo Guirao Díaz son los protagonistas de una nueva historia de amor entre un peón de campo y un estanciero.

Este jueves se estrena la película Humo bajo el agua en las salas de cine nacionales, un drama romántico LGBTTIQ+ con protagónicos de Mariano Martínez y Rodrigo Guirao Díaz que desde su afiche y teaser cae en la obligada comparación con la recordada Secreto en la montaña, el culebrón hollywoodense de cowboys que le valió un Oscar a Mejor director a Ang Lee.

"Julián (Mariano Martínez), un joven peón de estancia, se reencuentra con Patricio (Rodrigo Guirao), el hijo del patrón y su gran amigo de la infancia. El paso del tiempo y estar frente a frente en el campo que los vio nacer, les hará darse cuenta que aquel afecto de niños se ha transformado en un sentimiento indomable", reza la sinopsis del filme dirigido por Julio Midú y Fabio Junco. La película también cuenta en su reparto con Luis Brandoni, Mimí Ardú, Norma Argentina, Florencia Midú, Ana Carolina Valsagna, Guido Botto Fiora, Fernando Govergun, David Di Nápoli, y Pablo Sorensen.

En diálogo con El Destape, Rodrigo Guirao Díaz explicó cómo le llegó la propuesta de encarnar al interés romántico de Martínez, popular actor de telenovelas que viene de lograr un muy buen trabajo en cine con Yo, traidor, thriller de Rodrigo Fernández Engler. "Recibo esta historia y me va conmoviendo a medida que la voy leyendo. Encontré una película que hablaba no solo del amor sino que de la única forma de poder ser felices es a través de ser libres y uno mismo (...) Creo que mi personaje, Patricio, es alguien que no podía dormir de noche, que se asfixiaba de noche durmiendo. Un buen tipo y buen padre que acarrea con mucho dolor adentro. Se me vino eso mientras leía mi personaje", admitió el actor.

Humo bajo el agua, ¿la Secreto en la montaña nacional?

Además, sobre la comparación que estalló en las redes sociales en torno al parecido entre la trama nacional y los personajes campestres con los del reconocido blockbuster con Jake Gyllenhaal y Heath Ledger, Guirao Díaz indicó: "Ni siquiera había visto la película Secreto en la montaña. De hecho, la vi después de terminar esta peli. Entiendo que hay topics en los que coinciden pero creo que las historias hablan de otra cosa".