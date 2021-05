Los Mitchell contra las máquinas, el nuevo éxito de Netflix

Los Mitchell contra las máquinas llegó a Netflix el 30 de abril, convirtiéndose en la película de animación más vista de la plataforma. La cinta dirigida por Michael Rianda y Jeff Rowe cuenta con el sello de Phil Lord y Chris Miller, productores de Spider-Man: Un nuevo universo y directores de LEGO La película. "Un apocalipsis robótico pone freno a su viaje por carretera a través del país. Ahora, el futuro de la humanidad depende de los Mitchell: la familia más rarita del mundo", reza la sinopsis del filme cuya producción esconde algunas anécdotas y datos curiosos que merece la pena repasar.

El equipo detrás de la película

Michael Rianda y Jeff Rowe fueron contratados para escribir y codirigir la producción. La filmografía de Rianda incluye el éxito de culto Gravity Falls. Rowe también trabajó en la mencionada serie, además de haber ejercido como guionista de (Des)encanto.

La visión de Lord y Miller

Phil Lord y Christopher Miller son dos de los nombres más destacados en el mundo de la animación. Su primer gran éxito fue Lluvia de hamburguesa y posteriormente destacaron como directores de LEGO La película. Sin embargo, su título más reconocido hasta la fecha es Spider-Man: Un nuevo universo, ganadora del Oscar a mejor largometraje de animación.

Genuina inspiración en Spider-Man: Un nuevo universo

El estilo artístico de la cinta que presentó a Miles Morales se replicó en Los Mitchell contra las máquinas. Además, también incluyeron elementos que rompen la cuarta pared.

Una nueva técnica de animación

Como señaló el animador supervisor principal de Sony, Nick Kondo, el equipo desarrolló nuevas técnicas de animación para dar vida a algunos de los personajes de la película, en concreto los androides que cazan a los Mitchell. Se creó una nueva herramienta para recortar los modelos de personajes en el software de animación y volver a unirlos para obtener una transición fluida.

La idea original iba a ser mucho más alocada

En 2019, la presidenta de Sony Animation, Kristine Belson, habló en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy sobre la lista de próximos proyectos de la compañía. En ese momento, dio las primeras pistas sobre lo que el público podía esperar de la película. Una de las cosas que mencionó durante su presentación es que los robots provenían de universos diferentes que chocarían entre sí. Esto nunca llegó al montaje final, probablemente porque el concepto era demasiado similar al de Spider-Man: Un nuevo universo.

Iba a ser otro el título

The Mitchells vs The Machines es el título original del filme, que estuvo a punto de tener otro nombre. Cuando Netflix compró los derechos de la película, el título de la producción se cambió, ya que originalmente se titulaba Connected (Conectados).

Hubo un perro real para crear los sonidos del Pug que tienen los Mitchell

Por extraño que parezca, el equipo contó con un perro real para crear los sonidos del alocado can de los Mitchell, Monchi. Doug the Pug, mascota que se ha convertido en una celebridad de Internet, estuvo en el estudio para grabar los sonidos del divertido animal.