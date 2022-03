La vida de Judi Dench a los 87: lucha por no quedarse ciega y compite por un Oscar

La prestigiosa actriz Judi Dench atraviesa un difícil momento personal, en medio del reconocimiento de la Academia con la nominación por su labor en Belfast, la última película de Kenneth Branagh.

Belfast, la última película de Kenneth Branagh, logró conmover a la Academia de Hollywood al punto de ser incluida en varias ternas de los premios Oscar, a festejarse el próximo domingo 27 de marzo. Una de las nominaciones es en reconocimiento al trabajo de la reconocida Judi Dench, que a sus 87 años se mantiene activa en una industria que a veces puede ser cruel con los artistas mayores. Pero el éxito y versatilidad de la actriz viene acompañado de un complejo diagnóstico visual que la acompaña desde 2012 y por el que, actualmente, no puede leer más guiones de cine.

En 2012 un rumor sobre "la ceguera de Judi Dench" llenó las portadas de las principales revistas y publicaciones de cine. En ese entonces Dench tenía 77 años y tuvo que salir a desmentir a los medios con un comunicado oficial en el que aseguraba que "no se quedaría ciega". Lo cierto es que la ganadora de un Oscar por su soberbia interpretación de reina Isabel en la película Shakespeare in love sufre una enfermedad visual bastante típica que estaría dificultando su trabajo diario: degeneración macular.

"Este tipo de enfermedad afecta a miles y miles de personas en todo el mundo que tienen que enfrentarse a ello. Es algo con lo que tengo que aprender a lidiar y a lo que me tengo que adaptar pero no conlleva ceguera", aseguró Dench en el comunicado Según el Servicio de Salud Británico (NHS), casi un tercio de los británicos mayores de 75 años sufre degeneración ocular. Una enfermedad indolora que reduce la visión central y mantiene intacta la visión periférica.

La propia Dench aseguró que ya no puede leer guiones debido al problema que está afectando a sus ojos. "La gente viene y me lee los guiones, como si estuviesen contándome una historia. Grandes amigos míos me los repiten una y otra vez, así que tengo que aprender mediante la repetición y solo espero que la gente no se de cuenta de ello si todas las líneas son absolutamente desesperantes", aseguraba la actriz en diálogo con la prensa británica. Sin embargo, la actriz se encuentra recibiendo tratamiento con la esperanza de prevenir daños futuros. A pesar de sus problemas de visión, la actriz declaró en varias ocasiones que no piensa retirarse del cine.

De qué trata Belfast

En Belfast, Kenneth Branagh narra sus propios recuerdos para rendir homenaje el lugar en el que vivió antes de escapar del conflicto irlandés junto a su familia. El largometraje pone el foco en su formación emocional y cinematográfica, para narrar la historia de la infancia de Buddy, el pequeño Jude Hill, un niño de nueve años de clase obrera, en la convulsa década de los 60 en la capital de Irlanda del Norte. El reparto lo integran estrellas como Ciaran Hinds, Jamie Dornan, Caitriona Balfe, Jude Hill, Judi Dench y Josie Walker.