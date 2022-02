La reacción de Lady Gaga tras ser ignorada en las nominaciones de los Oscar

La estrella pop Lady Gaga interpretó a Patrizia Reggiani en House of Gucci, una película de Ridley Scott sobre el asesinato del empresario Maurizio Gucci.

La lista de nominados de la 94ª edición de los premios Oscar generó polémica por grandes ausencias, entre las que se destacan Pedro Almodóvar y Denis Villanueve, quienes no fueron considerados en la categoría al Mejor Director por Madres Paralelas y Dune, respectivamente; Leonardo DiCaprio, quien quedó afuera de la terna al Mejor Actor por su trabajo en Don't Look Up; mientras que Lady Gaga no figura como candidata al galardón a la Mejor Actriz por su participación en House of Gucci. Ante el revuelo generado en redes, la estrella del pop emitió un descargo y opinó sobre la decisión de la Academia, que la ignoró de los premios.

Los fanáticos de Lady Gaga estallaron en Twitter, ya que consideran que su interpretación como Patrizia Reggiani en la película de Ridley Scott estuvo a la altura de los premios que entrega la Academia. Horas más tarde que se anunciaran los candidatos, la cantante decidió publicar un descargo en sus redes, en el que destacó la nominación de Frederic Aspiras, quien formó parte del equipo de maquillaje y peinado del film que la tuvo como protagonista junto a Adam Driver.

"No podría estar más feliz por un hombre al que llamo mi hermano, con quien he trabajado durante los últimos 15 años, Frederic Aspiras, por su nominación en Maquillaje y peinado para House of Gucci. Frederic fue mágico, preciso y dedicado durante los meses previos al rodaje y durante la filmación. Preparó docenas de pelucas durante meses y meses, e hizo al menos un año de preparación. Es un genio viviente y Freddie, todos estamos muy agradecidos de estar cerca de tu talento, creatividad y generosidad de espíritu. Sigues mostrando tu ADN artístico, tu plan, tu visión y tu profunda conexión con tu familia que te impulsa a la excelencia en todo momento. Te amo, te apoyo", escribió la cantante.

Y sumó: "a todos los nominados este año, felicitaciones por todo su arduo trabajo, dedicación, su nominación y SU magia: todos ustedes merecen un gran reconocimiento por lo que fue un panorama verdaderamente hermoso de actuaciones y logros el año pasado. Su dedicación durante el COVID-19, su gran corazón y su habilidad para contar historias increíbles es un regalo para el mundo entero durante lo que para muchos es un momento muy difícil. Felicidades mis amigos. ¡Bravo!".