La película de terror que no deja dormir a Martin Scorsese: "Tuve problemas"

El legendario cineasta Martin Scorsese confesó cuál fue la última película de terror que lo perturbó y no lo dejó dormir por la noche.

Aunque bien es sabido que a Martin Scorsese no le gustan los filmes de superhéroes -en 2019 afirmó que las películas de Marvel "no son cine" despertando gran polémica- parece que el legendario realizador sí es fan del cine de terror. Y hay un nuevo título que al director de Taxi Driver, Toro Salvaje o Hugo le perturbó especialmente.

Tal como reveló Slash Film el cineasta alabó Pearl, largometraje de terror dirigido por Ti West. Se trata de la precuela de X que cuenta con Mia Goth como protagonista dando vida a una joven prisionera de sus obligaciones familiares en una granja aislada y en la que un padre enfermo y una tirana madre ahogan su existencia.

"Las películas de Ti West tienen un tipo de energía que es muy inusual hoy en día, impulsada por un amor puro y sin diluir por el cine. Lo sientes en cada fotograma. Siendo una precuela de X hecha en un registro cinematográfico diametralmente opuesto, Pearl son unos salvajes, fascinantes y profundamente inquietantes 102 minutos. West y su musa y socia creativa, Mia Goth, realmente saben cómo jugar con su público antes de clavarnos el cuchillo en el pecho y empezar a retorcernos. Estaba cautivado, luego perturbado, y luego estaba tan inquieto que tuve problemas para conciliar el sueño. Pero no podía dejar de mirar", confesó Scorsese.

Además de Goth, la cinta también cuenta en su reparto con David Corenswet, Tandi Wright, Matthew Sunderland y Emma Jenkins-Purro. West y Goth escribieron el guion del filme, que aún no tiene fecha de estreno en Latinoamérica. La distribuidora de Pearl es A24, compañía responsable de títulos como Midsommar, Hereditary o The Lighthouse. Cabe destacar que West ya confirmó que su saga de terror contará con una tercera película titulada MaXXXine. Él dirigirá y escribirá el largometraje, que volverá a contar con Goth como protagonista.

Martin Scorsese lanza su propia plataforma de películas gratuita: cómo acceder a ella

El reconocido Martin Scorsese a través de la organización sin fines de lucro que dirige, The Film Foundation, anunció el lanzamiento de Restoration Screening Room, su plataforma de películas por streaming, orientada a la restauración de clásicos. Cómo acceder al nuevo servicio, que será gratuito.

La plataforma de Scorsese empezó a funcionar el pasado 9 de mayo y la primera película que estuvo disponible será I Know Where I'm Going de 1945 dirigida por Michael Powell y Emeric Pressburger, y protagonizada por Wendy Hiller y Roger Livesey. Los films se podrán ver libremente durante 24 horas, comenzarán a una hora establecida y contarán con presentaciones y conversaciones en vivo con cineastas y archivistas que brindarán una mirada interna al proceso de restauración.