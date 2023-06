La historia detrás de I'll be Back, la frase icónica de Terminator que enfrentó a James Cameron y Schwarzenneger

La frase que pasaría a la historia en la franquicia Terminator fue motivo de una fuerte pelea entre el cineasta James Cameron y la entonces estrella del cine de acción Arnold Schwarzenegger.

Arnold Schwarzenegger interpretó a muchos personajes como los de John Matrix de Commando, Dutch en Depredador o Jack Slater en El último gran héroe de acción, aunque, fuera de toda duda, el más celebrado por los fans es el implacable cyborg T-800 en la saga de Terminator. En Amold, el documental sobre su vida que ya está en Netflix, se revela en uno de sus episodios revela la increíble historia detrás de una de las frases más icónicas de la película que terminó de posicionar al actor como una leyenda del cine de acción.

El cineasta James Cameron fue quien dio a conocer la discusión que mantuvo con el protagonista de Terminator cuando el legendario actor austríaco se negó a pronunciar una de las frases de la película que, más tarde, pasarían a la historia: "I'll be Back (Volveré)". Sin embargo, a Schwarzenegger no le convencía demasiado que su personaje la pronunciase, lo que le valió una discusión con el cineasta durante el rodaje de la película, en 1984.

Según la revista Insider, Cameron recordó en uno de los episodios de Arnold como el austríaco renegaba de la línea de diálogo que escribió para su personaje I´ll back (Volveré). "En algún momento en medio del rodaje nos encontramos haciendo esta escena en la comisaría de policía. La frase es 'Volveré'. No pretendía ser un gran momento. Tenía que ser literalmente, 'No hay problema, volveré'. Por alguna razón, Arnold no dijo: 'Volveré'. Le dije: 'De acuerdo, di simplemente Volveré. Haz que sea sencillo'", confesó Cameron en el episodio de Amold.

Sin embargo, para el austríaco, que debía pronunciar la frase durante la escena en la que dirigía a la policía, sonaba chistosa y quería que sonase de manera más robótica, por lo que decidió pronunciar 'I will be Back' en lugar de 'I'll back'. El propio Schwarzenegger recuerda en su documental la sofocada respuesta que el director le dio después: "Y (Cameron) dice: '¿Eres el guionista?'. Y yo le respondí: 'No', y me dijo: 'Pues no me digas cómo mierda tengo que escribir'".

La reflexión de Schwarzenegger sobre la frase más icónica de Terminator

Pese a todo, Schwarzenegger, que también estrenó Fubar, su nueva serie para Netflix, terminó reconociendo que se encontraba equivocado y la frase de Cameron para su personaje era buena. Siete años después del éxito alcanzado por la primera película de Terminator, Cameron estrenó su secuela, El juicio final, que de nuevo con Schwarzenegger como el pétreo T-800 y convertido en el bueno de la histona, consagró aún más al actor como estrella del cine de acción.