La Academia se vio obligada a cambiar las reglas de los Oscar 2021 por la pandemia de coronavirus

Nadie creía que el avance del coronavirus sería tal como para cambiar las reglas del los míticos premios Oscar, pero hoy martes la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood publicó una serie de modificaciones a su estricto reglamento, que incluyen la posibilidad de que una película no estrenada en salas de cine sino vía streaming puedan ser elegidas para competir. La edición número 93 de los Oscar podría ser la oportunidad para la revancha de Netflix, que en la edición pasada se fue con poquísimos galardones.

"La película debe estar disponible en el sitio seguro de streaming exclusivo para miembros de la Academia dentro de los 60 días posteriores al streaming de la película o al lanzamiento de VOD (…) En una fecha que determinará la Academia, y cuando los teatros vuelvan a abrir de acuerdo con las pautas y criterios federales, estatales y locales especificados, esta exención de reglas ya no se aplicará. Se espera que todas las películas lanzadas posteriormente cumplan con los requisitos de calificación teatral de la Academia”, emiten los responsables de la Academia en un comunicado.

El comunicado incluye cambios en las ternas mejor música original, sonido y films internacionales, y detalla que “para que las películas cumplan más fácilmente con los requisitos de exhibición teatral cuando se vuelvan a abrir los cines, la Academia también ampliará la cantidad de teatros calificados más allá del condado de Los Ángeles para incluir lugares en áreas metropolitanas adicionales de los Estados Unidos: la ciudad de Nueva York; Bay Area; Chicago, Illinois; Miami, Florida; y Atlanta, Georgia”.

“La Academia cree firmemente que no hay mejor manera de experimentar la magia de las películas que verlas en una sala de cine. Nuestro compromiso con eso no ha cambiado y es inquebrantable. No obstante, la históricamente trágica pandemia de la covid-19 necesita esta excepción temporal a nuestras reglas de elegibilidad de premios. La Academia apoya a nuestros miembros y colegas durante este tiempo de incertidumbre. Reconocemos la importancia de que su trabajo sea visto y celebrado, especialmente ahora, cuando el público aprecia las películas más que nunca”, afirma la Academia.

La 93ª entrega de los Oscar está programada para ser transmitida el domingo 28 de febrero de 2021 pero el cambiante escenario producto al Covid-19 podría traer nuevos cambios de fechas. Desde la entidad aseguran que cualquier cambio será debidamente anticipado.