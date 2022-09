Joker 2: Folie à Deux ficha al reconocido Brendan Gleeson a su elenco

La secuela de Joker sigue anunciando a su elenco de cara al inicio de rodaje. Los detalles de la nueva incorporación que podría ser clave en el universo creado por Todd Phillips.

Joaquin Phoenix no estará solo: Brendan Gleeson se suma a Joker 2.

La secuela de Joker, titulada Folie à Deux, sumó un nuevo miembro a su reparto. Y es que, tras la incorporación de Lady Gaga como el nuevo rostro de Harley Quinn, el filme añadió a su elenco el nombre de Brendan Gleeson, reconocido por su participación en la saga de películas Harry Potter como el profesor Alastor "Ojo Loco" Moody y en la serie policial Mr Mercedes, basada en las novela de Stephen King.

Según informó Deadline, el intérprete, que apareció en filmes como como Gangs of New York de Martin Scorsesse, In Bruges o la saga Harry Potter, fue escogido para formar parte del reparto de esta nueva entrega con Joaquín Phoenix encarnando de nuevo a Arthur Fleck. Sin embargo, por el momento, se desconocen los detalles del personaje al que encarnará Gleeson o cuál será su papel en el devenir de los acontecimientos de la trama.

El anuncio sobre incorporación del aclamado intérprete irlandés a la más que esperada Joker 2, de nuevo con Todd Phillips tras las cámaras, llega semanas después de darse a conocer que Zazie Beetz repetirá como Sophie Dummond, su personaje en la primera película, son grandes noticias para los fans del Príncipe Payaso del Crimen. Sobre todo, porque en In Bruges Gleeson ya compartió escenas con otro miembro del universo cinematográfico del Hombre Murciélago: Colin Farrell, que encarna en la más reciente adaptación del caballero oscuro, The Batman, a Oswald Cobblepott, más conocido entre los seguidores de las grapas como El Pingüino.

La última incorporación al elenco fue Lady Gaga como Harley Quinn, personaje que hasta el momento era encarnado por Margot Robbie en el Universo DC. Los rumores sobre la aparición de Gaga como Quinn se desataron después de que el director anunciara que el filme llevará por título Folie à Deux, una expresión francesa cuya traducción literal "locura de dos" o "locura compartida" y que hace referencia a un extraño síndrome diagnosticado por Charles Lasègue y Jules Falret en el siglo XIX en el que las paranoias o delirios propias de la psicosis se transmiten de un individuo a otro.

La primera película de Joker contó con un presupuesto de apenas 55 millones de dólares y obtuvo una recaudación de más de 1.000 millones en taquilla, convirtiéndose en la película con calificación R (para mayores de edad) sobre cómics más rentable de la historia, como en la temporada de premios, donde fue una de las grandes triunfadoras. De hecho, la cinta fue nominada a 11 premios Oscar, incluyendo mejor película y como mejor dirección para Phillips y se alzó con dos estatuillas, mejor actor para su estrella Phoenix y mejor banda sonora original para Hildur Guonadóttir. Por el momento, la fecha de estreno en cines anunciada será el 4 de octubre de 2024.