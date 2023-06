Filtran cuál será el futuro de Indiana Jones tras la quinta entrega: "Es posible"

La última entrega con Harrison Ford encarnando al arqueólogo Indiana Jones llegará a la pantalla grande el próximo 29 de junio, pero la presidenta de Lucasfilm ya piensa en el futuro de la querida franquicia.

El 29 de junio los fanáticos de Indiana Jones, una de las sagas más queridas del cine de aventuras, tienen una nueva cita en los cines para despedir al famoso arqueólogo que encarnó Harrison Ford en cinco oportunidades. Pero la película que marcará el final de la historia del personaje podría tener un futuro prometedor, según las recientes declaraciones de Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm.

En una entrevista con Variety, Kennedy indicó que es "completamente posible" que Helena Shaw, el personaje de Phoebe Waller-Bridge, tenga una película propia, aunque se apresuró a añadir: “No estamos teniendo ninguna de esas conversaciones en este momento. Sólo estamos enfocados en terminar esto con Harrison”.

Del otro lado, el director James Mangold (quien ocupó la silla de Steven Spielberg, veterano cineasta que dirigió cuatro películas de Indiana Jones) lanzó una opinión muy diferente cuando la misma publicación le preguntó por la posibilidad de seguir la franquicia centrándose en Helena Shaw: "No me interesa. Me niego. Simplemente, no puedo hacerlo. La cantidad de fan service comienza a volverse anti ético para cualquiera de estas cosas en cierto punto. Ya no es contar historias. Es publicidad a gran escala".

La saga comenzó en 1981 con Los cazadores del arca perdida y posteriormente se sumaron Indiana Jones y el templo maldito (1984), Indiana Jones y la última cruzada (1989) y regresó dos décadas después con Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (2008). En Indiana Jones y el llamado del destino, el personaje de Harrison Ford aparecerá en dos etapas de su vida, rejuvenecido digitalmente en escenas ambientadas en la década de los '30 y ya más maduro en la década de los '60.

Además de Harrison Ford, Indiana Jones 5 estará también protagonizada por Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), que interpretará a Helena, la ahijada de Indiana, y Mads Mikkelsen (Hannibal) que dará vida al villano. Completan el reparto Boyd Holbrook (Narcos) como Klaber, el mencionado John Rhys-Davies (Indiana Jones y los cazadores del arca perdida) como Sallah, el viejo amigo del protagonista, y Thomas Kretschmann (King Kong), Shaunette Renée Wilson (Black Panther), Antonio Banderas (Dolor y gloria), Toby Jones (El topo) y Olivier Richters (Black Widow).

Qué opina Harrison Ford sobre el futuro de Indiana Jones sin él como protagonista

Aunque hay planes para hacer una serie de Indiana Jones, Ford adelantó que no participara. "Es la última película de la saga y la última vez que interpreto al personaje. Adelanto que será la última vez que él aparezca en una película", declaró el actor en una entrevista con Total Film.