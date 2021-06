Estrenan un documental sobre los días de The Beatles en la India

La proyección de la película que contiene imágenes inéditas fue programada para el 6 de junio, en el cierre del UK Asian Film Festival. Tras ello, se espera que The Beatles and India llegue a las plataformas digitales.

The Beatles and India, un documental que retrata los días que el famoso cuarteto de Liverpool pasó en la India en 1968 para participar de un seminario de meditación con el gurú Maharishi Mahesh Yogi, será estrenado este 6 de junio en el cierre del UK Asian Film Festival, un encuentro que se realiza en Londres desde el pasado 26 de mayo.

El filme fue dirigido por Ajay Bose y Peter Compton y su lanzamiento será acompañado de una banda sonora en la que artistas del país asiático reinterpretan clásicos de la banda británica. Según la reseña que publica la página oficial del festival, el filme cuenta con imágenes inéditas de la estadía del grupo en un ashram en Rishikesh, a orillas del Ganges y a los pies del Himalaya, en una búsqueda espiritual.

Además del popular grupo, también fueron de la partida Mick Love, integrante de Los Beach Boys, el cantante Donovan y la actriz Mia Farrow, entre otros. La relación entre The Beatles y el gurú no terminó de la mejor manera, luego de que aumentaran los rumores sobre los avances sexuales del supuesto guía espiritual sobre la joven actriz.

Sin embargo, el paso del grupo por allí dejó decenas de canciones que conformarían el doble disco que llevó el nombre del grupo y se conoció popularmente como el Álbum Blanco por las características de su portada. Tras su proyección en el festival, se prevé que The Beatles and India llegue a plataformas digitales aunque aún no se dieron precisiones al respecto.

El esperado documental de The Beatles que prepara Disney-

Meses atrás, el director neozelandés Peter Jackson publicó un video en el que anticipa poco más de cuatro minutos de imágenes inéditas del documental The Beatles: Get Back, una nueva lectura del clásico filme Let It Be, y anunció su estreno para el 27 de agosto de 2021 en Disney+. "Este no es un trailer. Es un montaje de las 56 horas no vistas de la película", aclaró el cineasta al principio del video, en donde saluda a los fans del grupo y confirma la fecha de llegada a las salas luego de las postergaciones por la pandemia de coronavirus.

Acto seguido, se suceden una serie de imágenes en donde los cuatro músicos de Liverpool aparecen animados, haciendo bromas y disfrutando de los ensayos, lo cual se contrapone a las escenas cargadas de tedio que caracterizaron al original filme de 1970 dirigido por Michael Lindsay-Hogg. Entre otras cosas, el anticipo muestra al grupo musicalizando una especie de noticiero cantado a cargo de John Lennon, quien se mofa de un artículo en un diario que da cuenta de unos supuesto problemas de George Harrison con la policía francesa; como así también el ensayo de la canción Get Back. También se pueden apreciar diversas bromas y morisquetas de los músicos ante las cámaras, con especial protagonismo de Ringo Starr; o a John y Paul McCartney en una hilarante versión de Two Of Us.