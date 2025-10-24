Escribió Taxi Driver y puso en alerta a Hollywood por lo que pasará con la IA en las películas: "Es inminente"

Escribió Taxi Driver y puso en alerta a Hollywood por lo que pasará con la IA.

El reconocido director de cine y guionista Paul Schrader volvió a referirse a las ventajas del uso de la inteligencia artificial en el cine y aseguró lo que muchos en la industria temen que ocurrirá en el corto plazo. Las terribles declaraciones del guionista de Taxi Driver y su visión de la industria y la IA.

A sus 79 años Paul Schrader reflexionó sobre los usos de la inteligencia artificial para hacer películas y se mostró de acuerdo con los avances que atentan contra el trabajo humano. "Creo que cada vez habrá más IA. Creo que estamos a solo dos años del primer largometraje con IA. Hoy mismo hablé por teléfono con alguien sobre un guion que tenía y le dije: 'Sabes, este sería un guion perfecto para hacer todo con IA'", sostuvo en una entrevista con Variety.

Schrader reveló que está dispuesto a usar por completo la IA para hacer películas porque "es solo una herramienta". "Cuando eres autor, tienes que describir la reacción de alguien. Usas un código: un código de palabras, un número determinado de letras, etc., y expresas su reacción facial. Un actor tiene su propio código. Bueno, ahora eres un pixelador y puedes crear el rostro, la emoción en el rostro y esculpirlo de la misma manera que un autor esculpe la reacción en una novela o un cuento", profundizó.

La IA avanza y desplaza el trabajo humano

Por otro lado, el director Paul Schrader precisó que la crítica cinematográfica está desapareciendo por la IA y lejos de defender a los periodistas, se posicionó del lado de la inteligencia artificial: "La IA se está apoderando de la cobertura cinematográfica, como ya sabrás. La IA hace una cobertura mejor que la media. Y la IA no tiene por qué favorecer a nadie. A menudo, cuando haces una cobertura, te das cuenta de que quien te paga quiere que te guste. No puedes darle esa información a la IA".