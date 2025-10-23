Furor por Indy, el perro actor que enamoró a Hollywood en la impactante Good Boy.

Este jueves, 23 de octubre, los cines argentinos estrenaron Good Boy, una de las películas de terror más originales del año. Dirigida por Ben Leonberg, la cinta viene de sorprender audiencia en festivales internacionales por su propuesta única: una historia sobrenatural contada desde la perspectiva de un perro.

La historia sigue a Todd, quien tras la muerte de un familiar se muda con su perro Indy a la antigua granja de su abuelo, un lugar con oscuros rumores de estar embrujado. Mientras Todd ignora las advertencias, Indy comienza a percibir presencias invisibles para los humanos. Sin poder comunicarse con palabras, el perro deberá enfrentarse a fuerzas malignas para proteger a su dueño, convirtiendo la lealtad en su arma más poderosa frente al horror.

La crítica especializada ya la celebra como “una de las mejores películas de terror del año” (Rafael Motamayor, de IndieWire). Para The Hollywood Reporter, el poder de la cinta está en la dimensión emocional de Indy, y en SXSW 2025 el perro fue premiado con el “Howl of Fame” a la mejor actuación canina. En Rotten Tomatoes, la película ostenta un 95% de reseñas positivas. Con resonancias de títulos como Presence, Cobweb, Antlers o incluso el clásico vínculo humano-animal de Hachiko, Good Boy combina suspenso, emoción y un punto de vista nunca antes visto en el género.

La inspiración del director para crear Good Boy

Ben Leonberg, director de Good Boy, tuvo la difícil tarea de realizar una película dándole indicaciones actorales a su perro Indy. Pero la inspiración del filme vino de los clásicos relatos de Stephen King, un maestro del género: “¿Qué pasaría si un escritor alcohólico se quedara atrapado con su familia en un hotel embrujado? (El Resplandor). ¿Qué pasaría si una adolescente acosada descubriera que tiene poderes telequinéticos? (Carrie). En 2012, al releer el inicio de Poltergeist, me asaltó una idea ineludible: ¿Y si el perro de la familia fuera el único que supiera que la casa estaba embrujada? Good Boy es el resultado de esa pregunta".

"Es un thriller paranormal con los pies en la tierra, narrado desde la perspectiva de un perro, un compañero fiel y cotidiano que se ve envuelto en circunstancias extraordinarias. Esta es su película, una en la que sus instintos, sentidos y razonamiento simple impulsan la historia y la narrativa. Mi perro, Indy, es la estrella, aunque no tiene ni idea de que está en ella. No entiende las marcas ni las señales, y se pasó la mayor parte del rodaje durmiendo. Sin embargo, su presencia en pantalla es tan magnética que puse toda la película sobre sus pequeños hombros inconscientes”, sumó.