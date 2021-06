El Señor de los Anillos tendrá su versión animé: proyectan película producida por Warner Bros.

"El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim", es el proyecto animado que proyecta el gigante del cine para la obra de JRR Tolkien.

El estudio de cine Warner Bros. anunció que producirá una película de animé ambientado en el mundo de los populares libros "El Señor de los Anillos" de JRR Tolkien cuya saga en el cine estrenada en 2001 rompió récords de taquilla.

"The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim" ("El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim") contará la historia de una batalla legendaria que dio forma a la Tierra Media en los años previos a los eventos que narra la película de "El Señor de los Anillos" dirigida por Peter Jackson, dijo un comunicado del estudio según reporta Reuters.

La nueva película explorará la fortaleza de Helm's Deep y contará con el rey de Rohan, Helm Hammerhand. El cineasta de animé Kenji Kamiyama dirigirá el filme, cuya fecha de lanzamiento aún no se informó.

Warner Bros. distribuyó la trilogía de "El Señor de los Anillos" a partir de 2001 y el trío de películas "El Hobbit" a partir de 2012. Las seis películas recaudaron casi 6.000 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo. Warner Bros. es actualmente propiedad de AT&T Inc, pero está en proceso de fusionarse con Discovery Inc.

Amazon.com Inc está trabajando en una serie de televisión de "El Señor de los Anillos", que actualmente se está filmando en Nueva Zelanda.