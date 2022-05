El nuevo trailer de Lightyear anticipa el grave error que cometerá el astronauta

Lightyear promete altas dosis de acción y aventuras entre las estrellas con el característico humor de la saga de películas Toy Story,

Lightyear, la película de Pixar sobre el origen de Buzz, estrenó nuevo tráiler donde se desvelan más detalles sobre su trepidante aventura intergaláctica a través del tiempo y el espacio. La precuela de Toy Story llegará a los cines el próximo 16 de junio.

Chris Evans presta su voz al astronauta en la versión original de la película sobre el mítico personaje que en esta cinta no es un héroe de plástico, sino uno de carne y hueso. "Soy Buzz Lightyear, siempre estoy seguro", enuncia derrochante de confianza el aventurero espacial al mismo tiempo que su nave se precipita al vacío en el adelanto de la película de animación.

Acompañado por un robótico gato de juguete llamado Sox, Lightyear queda atrapado en un misterioso planeta en el que da con una inexperta tripulación espacial distinta a la suya. Allí descubre que ha viajado en el tiempo hacia el futuro. Para poder continuar con su misión y lograr llegar a casa de una pieza, el Guardián Espacial deberá antes unir fuerzas con los misteriosos astronautas que acaba de conocer y enfrentarse a unos peligrosos alienígenas.

La última cinta hasta la fecha con sello Pixar promete altas dosis de acción y aventuras entre las estrellas con el característico humor de la saga de películas original. Angus MacLane, co-realizador de Buscando a Dory y veterano animador de Pixar, dirige Lightyear. En la versión en inglés, Chris Evans, el icónico Capitán América, es el encargado de prestar su voz a Buzz. Keke Palmer (Estafadoras de Wall Street), Dale Soules (Orange is the New Black) y Taika Waititi (Jojo Rabbit) que conforman un grupo de excelentes reclutas. Peter Sohn (Ratatouille, Un gran dinosaurio) es la voz de Sox, el compañero robot de Buzz y el reparto también cuenta con las voces de Uzo Aduba (Orange is the New Black), James Brolin (Westworld, The Amytiville Horror), Mary McDonald-Lewis, Efren Ramirez y Isiah Whitlock Jr completan el elenco.

"El elenco de Lightyear es un equipo de ensueño", declaró MacLane. "Cada artista se metió inmediatamente en la piel de su personaje y eso nos permitió jugar un poco durante las sesiones de grabación. El resultado es que cada personaje tiene una personalidad distintiva lo que mejora el material y aporta más profundidad a las relaciones de los personajes. Ha sido un privilegio trabajar con un reparto tan generoso y con tanto talento".