Dura 100 minutos, actúa la hija de Ricardo Arjona y es la película que reaviva el debate de las parejas abiertas

Cómo es Amores compartidos, la nueva película de Adria Arjona.

La actriz Adria Arjona, hija del cantante de pop latino Ricardo Arjona, protagoniza Amores compartidos, una de las películas que renueva la cartelera de este jueves y que reaviva un debate del que pocas parejas se salvan: relaciones abiertas y permitidos, ¿sí o no?

Amores compartidos sigue la historia de una separación y las complicaciones que trae el después del amor. "Cuando Ashley le pide el divorcio, el bien intencionado Carey busca consuelo en sus amigos más cercanos, Julie y Paul. ¿El secreto de su feliz matrimonio? Una relación abierta. Pero cuando Carey cruza un límite, el delicado equilibrio entre la amistad, el amor y el deseo se convierte en un caos", reza la sinopsis oficial del filme de Michael Angelo Covino.

La película que también cuenta con las actuaciones de Dakota Johnson, Michael Angelo Covino y Kyle Marvin debutó con 7 puntos en la base de datos IMDb y obtuvo una certificación de 87% de tomates frescos en el sitio de críticas especializadas Rotten Tomatoes. Amores compartidos ya está en salas de Argentina y se espera que tras su paso por los cines llegue a plataformas de streaming.

En notas de producción por el estreno de Amores compartidos Michael Angelo Covino calificó a su película como "un trapecio amoroso" y habló de su sociedad con Kyle Marvin, su coprotagonista masculino: "Kyle y yo tenemos una historia en común, somos amigos íntimos y socios creativos, así que hay mucha confianza y muchas cosas entre nuestros personajes ni siquiera se pueden decir. Lo increíble con Dakota y Adria es que la química evolucionó y creció a lo largo de la película, fue cambiando en función de las circunstancias de la escena. Yo compartí sólo una escena con Adria, y se rodó casi al final de la película, entonces, cuando llegó el momento de filmarla, ya traíamos mucha energía acumulada. En el caso de Dakota, su personaje es increíblemente difícil de interpretar porque, en apariencia, es el personaje que se mantiene entero mientras todos los demás se desmoronan. Hay muchas cosas burbujeando bajo la superficie con su personaje, y ella lo interpreta con una potencia increíble".

Quién es Michael Angelo Covino, un director que pisa fuerte

Amores compartidos marca el regreso de Covino a Cannes cinco años después de la presentación de su obra debut como director en 2019, The Climb, que fue galardonada con Un Certain Regard Coup de Couer. Con una voz única que mezcla humor y sentimiento, Covino continúa estableciéndose como una fuerza dinámica en el cine contemporáneo.