Diario de una pasión vuelve al cine: trama, elenco y salas en las que se reestrena

Diario de una pasión vuelve al cine.

Diario de una pasión, una de las películas románticas más celebradas de los últimos 20 años vuelve a los cines para reencontrarse con el público y revivir, una vez más, la historia de Allie y Noah. Los detalles sobre la trama del filme, su elenco y las salas donde podrá verse este querido clásico.

Basada en la novela de Nicholas Sparks, autor de Un paseo para recordar y Mensaje en una botella, Diario de una pasión narra una romance que cautivó a generaciones de cinéfilos. En Seabrook, Carolina del Norte, en la década de 1940, la adolescente de alta sociedad Allie Hamilton (Rachel McAdams) y el chico local Noah Calhoun (Ryan Gosling) pasan juntos un verano apasionado, sin preocupaciones y profundamente enamorados. Pero cuando el verano termina, la guerra y el deber separan a la joven pareja. Hoy, un hombre mayor (James Garner) visita un asilo de ancianos para leerle su cuaderno a una mujer (Gena Rowlands) cuya memoria se está desvanecimiento. Mientras cuenta la historia de dos jóvenes amantes con toda una vida por delante, su amada Allie revive una antigua pasión que nunca murió, un vínculo inquebrantable entre dos personas comunes y corrientes que se vuelve extraordinaria gracias a la fuerza, el poder y la belleza del amor verdadero.

Diario de una pasión completa su reparto con las actuaciones de James Marsden, Kevin Connolly, David Thornton, Jamie Anne Brown, Heather Wahlquist, Sam Shepard y Joan Allen. La película se estrenó en cines en Argentina el 25 de junio de 2004 y ahora vuelve a las salas en un ciclo aniversario del mes de los enamorados (la programación también incluyó el reestreno de Notting Hill, comedia romántica protagonizada por Julia Roberts y Hugh Grant).

Una de las escenas más recordadas de Diario de una pasión.

En qué cines puede verse Diario de una pasión

A partir de este jueves, podrás volver a disfrutar de la historia de amor entre Noah y Allie en los siguientes cines: Cinemark (Palermo, Puerto Madero, Avellaneda, Malvinas Argentinas, Palmares - Mendoza y Santa Fe); Hoyts (Unicenter, Abasto, Dot, Moreno, Quilmes, Temperley, Rosario, Plaza Oeste - Morón y Patio Olmos - Córdoba); Cinépolis (Recoleta, Pilar, Plaza Houssay, Avellaneda, Mendoza, Rosario y Arena Maipu - Mendoza); Showcase (Belgrano, Norte, Haedo, Quilmes, Rosario y Córdoba); Atlas Caballito, Cinemacenter Diagonal - Mar del Plata, Sala Paseo Aldrey - Mar del Plata, Cinema Adrogue, Cinema Paradiso - La Plata y Las Tipas Rosario.

El triste final de Gena Rowlands, actriz de Diario de una pasión

El 14 de agosto de 2024, Hollywood amaneció con la noticia de la muerte de la actriz Gena Rowlands, quien estaba enferma de Alzheimer. Meses atrás, el director de cine Nick Cassavetes, hijo de Gena Rowlands y quien la dirigió en Diario de una pasión, confirmaba la triste noticia del deterioro de salud de la actriz en diálogo con Entertainment Weekly, a raíz del 20° aniversario de la película que protagonizaron Ryan Gosling y Rachel McAdams, y que contó con la participación especial de su madre: "Conseguí que mi madre interpretara a la Allie mayor, y pasamos mucho tiempo hablando del Alzheimer y de querer ser auténticos con él, y ahora, desde hace cinco años, tiene Alzheimer. Está en plena demencia. Y es una locura: nosotros lo vivimos, ella lo interpretó, y ahora nos toca a nosotros. Pasé por eso con mi madre, y si Nick no hubiera dirigido la película, no creo que me hubiera animado a hacerla: es demasiado duro. Fue una película dura pero maravillosa", siguió.