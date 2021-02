Emma Stone es Cruella de Vil en el nuevo tráiler de "Cruella", spinoff de la icónica villana de Disney.

Disney compartió el tráiler oficial de Cruella, el nuevo spinoff de la clásica película animada 101 dálmatas, centrado en la icónica villana Cruella de Vil, con la ganadora del Óscar por La, La Land Emma Stone en el rol protagonista. La malvada creada en 1961 prepara un regreso triunfal a la pantalla grande a pesar de las polémicas que desató el primer vistazo a la historia. ya que hay fanáticos que comparan el parecido del personaje con Harley Quinn de Margot Robbie y el Joker de Joaquin Phoenix.

La compañía de Walt Disney sigue reversionando sus clásicos y en consonancia con la saga Maléfica -en la que Angelina Jolie interpretó a la villana de La Bella durmiente en dos ocasiones- decidió traer de regreso a la perversa Cruella, obsesionada con asesinar cachorros dálmata para sus abrigos de piel y sus atuendos a la moda.

Aunque varias actrices aceptaron el desafío de interpretarla, Glenn Close fue la más destacada y recordada por la audiencia y quien ocupa un puesto difícil de superar. ¿Será Emma Stone quien aporté una dosis de frescura en el personaje, volviéndolo más oscuro? El primer tráiler apunta a que veremos mucha oscuridad en la personalidad de Cruella y un estilo que no pasó desapercibido por su parecido al de Harley Quinn, la aliada de el Joker en las películas de DC Aves de presa y Escuadrón suicida.

"Han convertido a Cruella en Harley Quinn. No me quejo porque a tope con Emma Stone pero vaya, que me dicen que esto es del MCU y no desentonaría en absoluto", fue el tono de los comentarios que encontraron al personaje inspirado en la estrella de los cómics de DC que desde 2016 interpreta Robbie. La principal similitud es el pelo bicolor de ambas mujeres, aunque otros usuarios se encargaron de aclarar que Cruella de Vil lo tiene desde su aparición en 1961. Si bien ambas son villanas, Quinn emergió en septiembre de 1992 en DC y su nacimiento nada tuvo que ver con la protagonista de 101 Dálmatas.

Como si fuera poco, algunos usuarios remarcaron que al igual que Joker, de Joaquin Phoenix, Cruella busca replicar el mismo punto de vista desde la intimidad del personaje antagonista. Las opiniones desataron un escándalo en el que se acusa a Disney de plagiar ideas ya desarrolladas por otros estudios y apropiárselas para su beneficio.