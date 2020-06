Biopic de Mike Tyson: quién es el actor que interpretará al boxeador

A esta altura, podríamos decir que las biopics en el cine ya son un género más. Emocionantes, bizarras, espectaculares e insólitas: las hay de todo tipo. Y ahora le llegó el turno al controvertido boxeador Mike Tyson, quien será encarnado por el reconocido Jamie Foxx. El actor no pudo aguantar su expectativa y reveló una fotografía en donde se lo ve preparándose para el rol.

La película escrita por el guionista de "El Lobo de Wall Street" Terence Winter, comenzó a planearse en 2009 y en 2015 se anunció que el galardonado Martin Scorsese era el candidato principal para dirigirla. Esta decisión no llegó a buen puerto y aunque el cineasta se bajó del proyecto, el largometraje siguió en camino. Ahora, según publicó Foxx en su cuenta oficial de Instagram, pueden apreciarse los avances en su composición del polémico boxeador que fue condenado a seis años de prisión por violación.

“La transformación comienza, Finding Mike. No es un secreto que he estado detrás de la biopic de Mike Tyson durante un tiempo. La gente siempre me pregunta, ¿cuándo sucederá? Todo finalmente se ha alineado. Hace unos meses, comenzamos el viaje. El primero y más grande desafío es transformar mi cuerpo, con un régimen de levantamientos y flexiones estamos en un buen comienzo…”. escribió Jamie Foxx.

Jamie Foxx ya tiene en su haber la lograda interpretación del pianista ciego Ray Charles, en Ray (2004), historia con la que se llevó el Oscar a Mejor Actor Principal. Por lo pronto, Foxx aguarda el estreno de "Soul", la nueva película de Pixar que contará con su voz para el papel protagónico.