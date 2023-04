Barbie y Ken cobran vida en el trailer oficial de la película sobre la famosa muñeca de Mattel

La cinta dirigida por Greta Gerwig (Lady Bird, Little Women) será la primera historia en acción real de la famosa muñeca Barbie, creada por Mattel.

Warner Bros lanzó el trailer oficial de Barbie, nueva película de la escritora y directora Greta Gerwig (Little Women, Lady Bird) que es la primera historia en acción real sobre la famosa muñeca de Mattel. La productora acompañó el alucinante video con un arte conceptual de todos los personajes que integraran la esperada aventura protagonizada por Margot Robbie (I, Tonya) y Ryan Gosling (La La Land) como Barbie y Ken.

El filme sigue a Barbie y Ken mientras están atrapados en el mundo real, donde la muñeca protagonista descubre los desafíos de ser una mujer real. "Vivir en la tierra de Barbie es ser un ser perfecto en un lugar perfecto. A menos que tengas una crisis existencial total. O seas un Ken", indica la sinopsis oficial del filme.

El elenco que acompaña a la pareja protagonista se completa con las actuaciones de America Ferrera (Cómo entrenar a tu dragón), Kate McKinnon (Bombshell), Michael Cera (Scott Pilgrim vs. the World), Ariana Greenblatt (65), Issa Rae (Insecure), Rhea Perlman (Matilda) y Will Ferrell (Anchorman, Zoolander). La película también tiene participaciones de Ana Cruz Kayne, Emma Mackey, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Ritu Arya y la ganadora del Oscar Helen Mirren, com la narradora.

Sobre el desafío de encarnar a la muñeca Barbie en una película, Margot Robbie declaró: "A lo largo de los casi 60 años de la marca, Barbie ha permitido a los niños poder imaginar ser desde princesas hasta presidentes. Me siento muy honrada de asumir este papel", declaró la actriz. Por otro lado, Ryan Gosling adelantó cuál será el arco dramático que interpelará a Ken en la historia: "En la película Ken no tiene dinero ni coche ni trabajo ni casa. Está lidiando con algunas cosas".

Cuándo se estrena Barbie en los cines de Argentina

Gerwig dirigió Barbie a partir de un guión de Gerwig y el nominado al Oscar Noah Baumbach (Marriage Story), basado en Barbie de Mattel. Los productores de la película son el nominado al Oscar David Heyman Robbie, Tom Ackerley y Robbie Brenner, con Michael Sharp, Josey McNamara, Ynon Kreiz, Courtenay Valenti, Toby Emmerich y Cate Adams como productores ejecutivos. La película será estrenada solo en cines en todo Latinoamérica el 20 de julio de 2023 y a partir del 21 de julio de 2023 a nivel internacional.