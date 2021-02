Adiós a una leyenda de Hollywood: murió Christopher Plummer a los 91 años El canadiense contó con una vasta trayectoria de éxitos en cine como "La novicia rebelde", "Beginners" y "All the money in the world".

05 de febrero, 2021 | 16.09 Una leyenda de Hollywood: a los 91 años murió el recordado Christopher Plummer. El canadiense Christipher Plummer, leyenda viviente de Hollywood con más de siete décadas de trayectoria, ganador del Oscar y recordado por filmes como "La novicia rebelde" y "Todo el dinero del mundo", murió hoy a los 91 años en su casa de Connecticut, Estados Unidos. Evasión en Argentina: Los ricos fuera de borda La noticia fue confirmada por su familia y difundida por medios especializados estadounidenses, que detallaron que el actor, que aún se mantenía activo en su oficio con varias películas recientes y proyectos para los próximos meses, murió "pacíficamente" acompañado por su esposa. Lou Pitt, su manager y amigo por 46 años, dijo en declaraciones recogidas por el sitio Deadline: “Chris fue un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión, con grandes modales, humor autocrítico y la música de las palabras”. “A través de su arte y su humanidad tocó todos nuestros corazones y su vida legendaria perdurará por generaciones. Estará por siempre con nosotros”, añadió. MÁS INFO Teatro Murió el actor y autor teatral Rafael Bruza Nacido en Toronto, se convirtió en un referente en teatro, televisión y especialmente en la gran pantalla, donde dejó su sello en más de 100 filmes. El rol que lo llevó a la fama mundial fue el del Capitán John Von Trapp, interés romántico del personaje de Julie Andrews en el clásico “La novicia rebelde”, dirigida por Robert Wise en 1965. Plummer ostenta el récord de ser el actor más longevo en ganar un premio Óscar, en 2011, por la comedia romántica “Beginners”, en la que encarna al padre homosexual del actor Ewan McGregor. En su carrera más reciente figuran notables interpretaciones como la película de PIXAR “Up: una aventura en altura” (2009), en la que puso su voz para el malvado cazador Charles Muntz, el thriller “Recuerdos secretos” (2015) y la aclamada película de misterio “Knives Out” (2019) –su última aparición en la pantalla grande- en donde encarnó a un escritor cuya muerte desata una investigación policial digna de un policial de la icónica escritora Agatha Christie. TWITTER

E-MAIL

TELEGRAM

LINKEDIN LA FERIA DE EL DESTAPE ►