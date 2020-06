Adelanto: Se viene "Rita La Salvaje", un emotivo cortometraje sobre una de las drag queen más populares de la noche porteña

La industria audiovisual argentina no se ha portado bien con las disidencias sexuales e identidades no binarias. A pesar de los últimos años, donde tenemos registros de los cuales podemos enorgullecernos ("El Silencio es un cuerpo que cae", "Nadie nos mira", "Mía", entre otras) los miembros de la comunidad LGBTIQ+ han sido relegados a un protagonismo casi nulo. Por eso, un proyecto nacional como el cortometraje que aborda la vida de la drag queen "Rita La Salvaje", no puede sino celebrarse. Sin una fecha de estreno anunciada por el momento, los realizadores ya sacaron un primer acercamiento a esta lograda historia de lucha por ser une misme.

¿Quién es Rita? Rita es una Drag Queen legendaria de la noche porteña, nacida en el conurbano bonaerense. El corto documental busca indagar el proceso de transformación de Pablo a Rita y los embates discriminatorios que sufrió en el camino. La narración íntima y el sentido del humor ácido del personaje ayudan a aliviar algunos pasajes turbios de su historia de vida; moneda corriente para las identidades no heterosexuales y por fuera de un sistema opresor. En el camino hacía la búsqueda de su identidad, Pablo y Rita tejen una hermandad tierna, una coraza contra el odio y la intolerancia machista.

Porducido por Revista Meta y financiado por IDEAME, a través de crowfunding, "Rita La Salvaje" quedó seleccionado en la Selección Festival Lift-Off First-Time Filmmaker Sessions (Reino Unido) y como semi finalista de una selección de 300 títulos en el Les Mains Gauches (Francia). “Me enamoré del personaje. Lo que empezó como una sesión de fotos a Pablo y a Rita, evolucionó en el cortometraje”, cuenta Valeria Massimino, una de las responsables del cortometraje junto a Fer Casals.

“Fue emocionante repasar todo el proceso de transformación de Pablo y los golpes discriminatorios que sufrió en el camino. Tuvo que soportar mucho de parte de su familia conservadora”, agrega la directora, sobre la historia de esta drag queen popular en la noche queer de Buenos Aires. Sin una fecha de estreno pactada para Argentina, por el momento podemos disfrutar de un pequeño avance que alimenta las ganas de ver el producto completo.