Burna Boy: 7 curiosidades sobre la estrella africana que brillará en la apertura del Mundial 2026

Burna Boy, la estrella africana que brillará en la apertura del Mundial.

El Mundial 2026 no solo marcará un antes y un después en la historia del fútbol por ser el primero con 48 selecciones y organizado por tres países, sino también por la magnitud de su espectáculo inaugural. Entre los artistas elegidos para abrir la Copa del Mundo aparece Burna Boy, artista que viene revolucionando la música global desde hace años.

El cantante nigeriano compartirá escenario con Shakira en la ceremonia principal que se realizará en Ciudad de México, donde ambos interpretarán por primera vez en vivo "Dai Dai", la canción oficial del torneo. Pero, ¿quién es realmente Burna Boy? Estas son algunas curiosidades sobre el artista que se convirtió en uno de los grandes embajadores de la música africana.

El nombre real de Burna Boy es Damini Ebunoluwa Ogulu.

7 curiosidades sobre Burna Boy, el cantante nigeriano que compartirá escenario con Shakira en la apertura del Mundial 2026

1. Su verdadero nombre no es Burna Boy

El músico nació el 2 de julio de 1991 en Port Harcourt, Nigeria, y su nombre real es Damini Ebunoluwa Ogulu. Comenzó su carrera profesional a comienzos de la década de 2010 y alcanzó notoriedad internacional gracias al éxito de canciones como "Like to Party", "Ye" y "On the Low".

2. Ganó un premio Grammy

Aunque acumula más de una decena de nominaciones, Burna Boy conquistó su primer Grammy gracias al álbum "Twice as Tall", una obra que ayudó a consolidar la expansión global del Afrobeats. En los años posteriores continuó sumando nominaciones y reconocimiento internacional.

3. Tiene una conexión familiar con Fela Kuti

Uno de los datos más llamativos de su historia es su vínculo con el legendario músico nigeriano Fela Kuti, considerado el creador del Afrobeat. El abuelo de Burna Boy fue el primer mánager de Kuti, una relación que ayudó a moldear la identidad artística del cantante.

4. Define su música como "Afro-fusion"

Aunque suele ser catalogado como una figura del Afrobeats, Burna Boy prefiere describir su estilo como "Afro-fusion", una mezcla que combina ritmos africanos con reggae, dancehall, hip hop, R&B y pop. Esa versatilidad fue clave para conquistar audiencias de todo el planeta.

5. Hizo historia en los estadios

El artista se convirtió en uno de los primeros músicos africanos en llenar estadios de gran capacidad en Estados Unidos y Europa, un logro que confirmó el crecimiento global de la música africana durante la última década.

6. Compartirá escenario con Shakira en el Mundial

La FIFA confirmó que Burna Boy será una de las figuras centrales de la ceremonia inaugural del Mundial 2026. Junto a Shakira estrenará en vivo "Dai Dai", la canción oficial de la Copa del Mundo, ante millones de espectadores alrededor del planeta.

7. Es una de las voces más influyentes de África

Más allá de los premios y los récords, Burna Boy es considerado uno de los artistas africanos más influyentes de la actualidad. Su obra suele incluir referencias a la cultura africana, la identidad negra y el panafricanismo, convirtiéndolo en una figura cultural además de musical.

Con una carrera en constante ascenso y una presencia cada vez más fuerte en los escenarios más importantes del mundo, Burna Boy llega al Mundial 2026 como uno de los artistas más representativos de la música global. Su participación en la ceremonia inaugural confirma el impacto que el Afrobeats tuvo en la industria y lo posiciona como una de las grandes atracciones de la fiesta que dará inicio a la Copa del Mundo.