Un argentino brilló en los Tony Awards con dos premios en Broadway

Kolankowsky emocionó al recibir dos premios Tony en Nueva York.

El teatro de Broadway tuvo una noche mágica, y un argentino fue protagonista. Diego Kolankowsky, productor formado en la televisión local, se alzó con dos premios Tony, los más prestigiosos del teatro estadounidense. Sus obras Maybe Happy Ending y Sunset Blvd. fueron las grandes ganadoras, dejando incluso a figuras como George Clooney sin galardones.

Un argentino en lo más alto de Broadway

Los Tony Awards son para el teatro lo que los Oscar para el cine. Este año, la ceremonia se realizó en el Radio City Music Hall de Nueva York, y Kolankowsky no solo subió al escenario una vez, sino dos. Su producción Maybe Happy Ending ganó como Mejor Musical, mientras que Sunset Blvd. se llevó el premio a Mejor Reestreno de un Musical.

Lo curioso es que el productor argentino compartió la gala con George Clooney, quien competía con Good Night and Good Luck pero se fue con las manos vacías. Para Kolankowsky, sin embargo, fue una noche de emoción y reconocimiento, sumando así su tercer Tony después del que obtuvo en 2018 por Once on This Island.

De Ramos Mejía a Broadway: una historia de esfuerzo

La trayectoria de Kolankowsky es un ejemplo de perseverancia. Nacido en Ramos Mejía, su infancia no fue fácil: hijo de un diariero que tocaba el bandoneón y una costurera tucumana, creció en una familia de clase media baja que enfrentó los vaivenes económicos de Argentina.

A los 18 años, empezó como meritorio en un canal de TV, mientras estudiaba inglés viajando en el tren Sarmiento. Pasó por programas como La Cornisa y Tres Poderes, ganó cinco Martín Fierro y hasta un Emmy. Pero el estrés lo llevó a sufrir una parálisis facial, lo que lo impulsó a buscar nuevos rumbos.

El productor pasó de la TV argentina a triunfar en Broadway.

Las obras que lo consagraron

1. Maybe Happy Ending: un musical futurista y emotivo

Ganador del Tony a Mejor Musical, Maybe Happy Ending es una obra coreana adaptada a Broadway. La historia sigue a dos robots con inteligencia artificial que descubren el amor. Con música original y una puesta innovadora, cautivó al público y a la crítica.

2. Sunset Blvd.: el clásico que volvió a triunfar

Este reestreno del musical basado en la película de Billy Wilder también fue premiado. La trama gira en torno a Norma Desmond, una exestrella del cine mudo que vive obsesionada con su pasado. Nicole Scherzinger (ex Pussycat Dolls) brilló en el papel protagónico.

Sus obras compitieron contra producciones de grandes como George Clooney.

Todos los ganadores de los Tony Awards 2025

Mejor Musical : Maybe Happy Ending

Mejor Obra : Purpose

Mejor Reestreno de Musical: Sunset Blvd.