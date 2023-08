Stephen King podría terminar la saga que coescribió junto al fallecido Peter Straub

El escritor y bestseller Stephen King sugirió en el marco de una entrevista que podría escribir una tercera entrega de la serie de dos libros "El talismán", que coescribió junto al fallecido Peter Straub: "Antes de morir, Peter me envió una larga carta y dijo que deberíamos hacer la tercera parte, y me dio una idea realmente genial y yo tenía algunas ideas propias", sostuvo.

Invitado en un episodio del podcast "Talking Scared", contó que el volumen, que seguiría a "El talismán" y su secuela, "La casa negra", "sería un libro largo" y también reveló que espera para el próximo año el lanzamiento de una nueva colección de relatos titulada "Te gusta más oscuro", que supera las 600 páginas. "Podría ser una obra bastante larga, hay demasiadas historias en la novela. Me siento un poco como el malabarista loco. Estoy tratando de mantener todas las bolas en el aire y no dejar caer ninguna de ellas", reconoció sobre el futuro de la saga.

Consultado sobre qué es lo que realmente lo asusta, el autor dijo que solía decir que las arañas porque las criaturas "alienígenas" lo "horrorizan absolutamente".

"Pero creo que a medida que envejezco -dijo-, lo que más me asusta es perder la mente. Mi mente es mi herramienta, es lo que tengo. La idea de la enfermedad de Alzheimer, la demencia, la senilidad, lo que Shakespeare llama el 'pantalón zapatilla' no es algo en lo que me guste pensar, y espero que no suceda".

El autor contó que aunque es muy raro que se asuste con lo que escribe, una historia de esta próxima colección, titulada "Los soñadores", era "tan espeluznante" que no podía pensar en ella por la noche.

"Tenía en la cabeza la imagen de un hombre que está bajo algún tipo de droga, y abre los ojos y se le vuelven negros, y estos tentáculos comienzan a salir de sus globos oculares. Me dio un escalofrío", reconoció sobre una historia fue influenciada por el autor Cormac McCarthy, quien falleció en junio pasado, y que, además, está dedicada a él.

