Stephen King cumple 75 años: una inventiva inagotable que va de los libros a las redes

(Por Carlos Daniel Aletto) El prolífero escritor de terror Stephen King, que mañana cumple 75 años, no solo llega a esta edad con unos 65 libros de ficción publicados, sino con una activa participación en las redes sociales donde para deleite de sus fanáticos habla de su escritura, hace devoluciones de lecturas, recomienda series y películas, autopromociona su inminente novela "Cuento de hadas", muestra su postura política y hasta desnuda su vida cotidiana y familiar, porque según dice el autor de “It” y “Carrie”, “Twitter es mi Wikipedia” y “Twitter lo ve todo, lo sabe todo".

Stephan Edwin King, nacido en la ciudad norteamericana de Portland en 1947, comenzó a escribir en la década del 70. Su primera novela, "Carrie", fue rescatada de la basura por su esposa, la también novelista Tabitha King. Fue publicada en una edición de tapas duras por Doubleday Publishing que "solo" vendió 13 mil copias, aunque luego la editorial Signet lanzó una edición en tapas blandas que vendió un millón de ejemplares. Y en 1976 se filmó la famosa película homónima que lo convirtió en un aclamado escritor.

Desde ese momento, el autor de los best-sellers "El resplandor", "La danza de la muerte", "La zona muerta", "Ojos de fuego", la saga de "La Torre Oscura", "Cujo", "Christine", "Cementerio de animales", "Misery", "Los Tommyknockers", "La mitad oscura", "El juego de Gerald" y otras decenas de obras se vio condicionado por los editores a publicar un solo libro por año, para no "desvalorizar" con demasiada oferta el sello de su nombre. Por esa razón King empezó a utilizar también el pseudónimo de Richard Bachman (Richard por Richard Stark, el seudónimo del autor Donald E. Westlake, y Bachman por la banda Bachman-Turner Overdrive).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Con ese heterónimo, el escritor publicó "Rabia" (novela que retiró de la venta cuando encontraron que un asesino serial se había inspirado en ese libro), "La larga marcha", "Carretera maldita", "El fugitivo", "Maleficio" y "Posesión". Nadie sabía que Bachman era King hasta que fue "desenmascarado" por un librero en 1984.

En paralelo a esta escritura tan copiosa como magnética, el escritor ha tenido siempre una gran exposición pública que se acrecentó con la llegada de las redes sociales. Nunca fue esquivo a las nuevas tecnologías. Por lo contrario: fue uno de los primeros autores en adoptar el formato de libro electrónico y de elogiar los audiolibros. Y desde la primera semana de diciembre de 2013, con la simple presentación de "autor" en la biografía, King desembarcó en una de las redes sociales más populares con un primer mensaje: "Por fin en Twitter, y no puedo pensar en nada que decir. Vaya escritor que resulté ser". Esta primera presentación con el viejo tópico de la "falsa modestia" se contradice con la actividad desarrollada en esa plataforma durante nueve años, donde queda expuesta su inteligencia, su coherencia, su buen gusto por la ficción y su afición por la crítica literaria o ideológica sin miedo. Así lo pueden certificar sus casi 7 millones de seguidores.

Su primer contacto que tuvo en la red social fue su hijo Joe Hill, uno de los cinco novelistas que hay en su familia: además de Joe se alistan en este oficio el propio Stephen, su esposa Tabitha, su otro hijo Owen y su nuera Kelly Braffet, mientras que su hija, Naomi es ministra de la Iglesia Unitaria Universalista. King no tiene ningún problema en mostrar la vida de su familia en Twitter. Este año su hijo Hill tuvo gemelos y el narrador suele retuitear sus fotos e incluso habla de ellos en más de una ocasión. "Gracias a mi hijo Joe Hill y su encantadora esposa Gillian, soy abuelo de hermosos gemelos. Estoy practicando mi técnica para acunarlos", posteó hace un tiempo.

Uno de los personajes importantes de esta novela hipertextual que teje con su propia vida en la red social es su perro Molly, también conocida como "La cosa del mal", un adorable corgi galés de Pembroke. El autor de "Cujo" describe en Twitter la vida de la mascota desde su llegada. Al animal, como cualquier cachorro, se lo ve rompiendo almohadones y haciendo travesuras en la casa de la familia. Claro que esta presencia y su amor por el animal, va en contra de la idea de la novela que escribió en 1981 sobre un San Bernardo rabioso que aterrorizaba a una madre y a su hijo. Según contó King, la historia de este enorme animal llamado "Cujo" nació el día que fue a buscar su motocicleta a un taller mecánico en Maine (ciudad en la que vivió con su familia) en el verano de 1977. En el lote había un perro gigante y enojado con el escritor: "el San Bernardo más grande que he visto en mi vida", lo describió en una entrevista. Molly es hoy su compañera en lecturas y en sus momentos de ver series o películas.

King no llega a seguir un centenar y medio de personalidades. Suele retuitear las publicaciones del presidente Biden, por quien abiertamente muestra simpatía. Otro de sus ataques permanentes durante años fue al expresidente republicano Donald Trump, de quien ni siquiera se contuvo de publicar memes en su contra. "Donald Trump y los republicanos de MAGA son una amenaza para el alma misma de este país. Trump apesta. ¿Podemos seguir adelante?".

En 2015, King fue honrado por el presidente Barack Obama con la Medalla Nacional de las Artes 2014 por sus contribuciones a la cultura pop.

Una de sus posturas más fuerte en contra de los republicanos es el uso de armas automática y semiautomática, sobre todo el fusil AR-15 que por 500 dólares se puede comprar en cualquier tienda de los Estados Unidos. El 1º de diciembre de 2021 escribía: "Otro tiroteo en la escuela. 3 muertos, más heridos, cientos aterrorizados. Hasta que haya leyes de armas con dientes en este país, como las de Gran Bretaña, nuestros niños seguirán siendo sacrificados en el altar de la Segunda Enmienda". Y retuiteó a la joven Romy, hija del director Rob Reiner: "USTED PUEDE MATAR NIÑOS EN LA ESCUELA EN TEXAS PERO NO PUEDE HACERSE UN ABORTO". La interrupción voluntaria del embarazo es por otra cuestión que milita en las redes sociales el escritor.

Otro político favorito en sus ataques es el presidente ruso Vladimir Putin, sobre todo luego de la invasión a Ucrania, de quien dijo que "es el Vietnam de Putin". En paralelo, propuso un boicot a la gaseosa más famosa del mundo: "Coca Cola continúa vendiendo sus productos en Rusia. #BoycottCoke".

A pesar de que este 17 de junio escribió: "So much to watch. / So much to read./ So little time". (Mucho que ver. / Tanto para leer. / Tan poco tiempo), el escritor es una máquina de recomendar libros, películas y series, y de hacer devoluciones críticas de lecturas. Escribe sobre la novela recién publicada en inglés, "The Ink Black Heart", de una autora que King retuitea asiduamente, J. K. Rowling, la autora de la saga de Harry Potter, que en esta ocasión escribió bajo el seudónimo de Robert Galbraith: "Larga, relajada, muy entretenida. Los críticos dicen que hay demasiado Twitter en ella, pero, claro, Twitter es más o menos de lo que se trata", pondera el escritor.

"Ken Follett no puede escribir un mal libro, y NUNCA es el mejor. Es aterrador. Desafío a cualquiera a dejarlo una vez que se alcanzan las últimas 150 páginas", propone King. Y recomienda "City on Fire", de Don Winslow: "esta es una ficción policial que no se puede dejar de leer. Si lo has leído, ya lo sabes. Si no lo has hecho, tal vez vayas a comprarlo y lo consigas", dice.

King dice: "Twitter es mi Wikipedia" y a través de su militancia en esta red en 2019 logró que el "Portland Press Herald" de Maine restableciera las reseñas de libros que había dejado de publicar sobre libros locales.

En estos días mientras escucha fuerte a la banda estadounidense de heavy metal Quiet Riot. escribe: "Además, si puedo autopromocionarme: 'Fairy Tale' sale a la venta ahora (y en su librería local, si no está prohibido)". La novela que publicará por estos días en español el sello Plaza & Janés es la historia de Charlie Reade, un joven de diecisiete años que hereda las llaves de un mundo paralelo donde el bien y el mal están en guerra. Lo acompaña su perro. El libro no circula aún y ya se anunció que será llevado al cine bajo la dirección de Paul Greengrass, de quien King es fan y por ende le cedió los derechos por solo un dólar. Eso sí: se aseguró una alta participación en la taquilla.

El sello que publica éste y muchos otros libros del escritor pertenece al conglomerado Penguin Random House, al que el propio King no dudó en acusar a principios del mes pasado cuando se subió al banquillo de un tribunal de Washington en el marco de las acciones legales que está llevando adelante el gobierno estadounidense para frenar la fusión de esta firma con la editorial Simon & Schuster. "Estoy aquí porque creo que la consolidación es mala para la competencia", dijo el novelista en la sala de audiencias, haciendo valer el peso de su trayectoria para desconsistir cualquier represalia por haber declarado en contra de los intereses de su sello editor.

King contó en su exposición judicial que su primer cheque en 1974 fue de 2.500 dólares por "Carrie", cuyas ventas se dispararon tras su adaptación cinematográfica. Luego vinieron otros hits como "El resplandor" y en ese entonces ofreció a su editor reservar sus tres siguientes libros a cambio de 2 millones de dólares, pero el editor se negó "con una carcajada". ¿Qué hizo el maestro del terror? Se fue a la competencia y siguió alternando las publicaciones de sus libros con editoriales conocidas, mientras seguía editando algunos de sus libros para sellos más independientes.

Todo este apasionante mundo del escritor quien en el comienzo de su otoño cumple 75 años puede vivirse en la cuenta oficial de Twitter. Y por supuesto, en su inagotable imaginación que sigue alimentando a ese entramado editorial que cada tanto se encarga de combatir.

Con información de Télam