Murió a los 72 años Nicholas Evans, autor del best seller "El hombre que susurraba a los caballos"

El escritor británico Nicholas Evans, autor del best seller "El hombre que susurraba a los caballos", murió a los 72 años, anunció hoy su agente literario a la prensa internacional.

Evans falleció el martes último, 9 de agosto, a raíz de un ataque cardíaco, pero la noticia de su muerte se hizo pública este mediodía a partir de un comunicado difundido por United Agents.

El texto se refirió a Evans como un novelista "muy querido" que "vivió una vida plena y feliz, en su casa a orillas del río Dart en Devon", trascendió en la agencia de noticias AFP.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La novela "El hombre que susurraba a los caballos", publicada en 1995, vendió 15 millones de copias en todo el mundo y se convirtió en la número uno en ventas de 20 países. Traducida a 40 idiomas, fue llevada al cine por Robert Redford como protagonista, director y productor.

La idea de escribir esa novela la concibió en 1993, cuando conoció a un herrero del suroeste de Inglaterra que le habló de los "susurradores de caballos", personas que "pueden curar a los caballos traumatizados al hablarles".

El libro cuenta la historia de un nena gravemente herida en un accidente donde muere su mejor amiga y su caballo queda lastimado. Para curar el trauma, la madre de la niña organiza una expedición al estado de Montana, donde vive Tom Booker, conocido por ser capaz de curar a los caballos más difíciles.

En 1994, mientras escribía lo que luego sería un best seller, Evans fue diagnosticado con un cáncer de piel maligno y sometido a una intervención quirúrgica.

En ese mismo momento, sus editores estaban enfrascados en una guerra de ofertas por los derechos del libro que él aún no había terminado pero que, eventualmente, le significó 3.15 millones de libras esterlinas y otros tres millones por los derechos de la película.

Evans nada les había comentado a los editores sobre su salud, con la idea de no perder el contrato: "pensé que si se los comentaba creerían que me iba a a morir", le confesó al diario británico The Guardian en 2011.

Esta no fue su única gran batalla que tuvo que enfrentar por cuestiones de salud. En 2008, durante un viaje a Escocia, Evans y su esposa, la cantautora Charlotte Gordon Cumming, se intoxicaron al comer hongos venenosos y tuvieron que ser sometidos a un trasplante de riñón. Evans de la segunda de sus cuatro hijos: Finlay, Lauren, Max y Harry respectivamente.

Nacido en 1950 en Worcestershire, Inglaterra, estudió derecho en Oxford, trabajó como periodista en la prensa local y trabajó en la TV haciendo producciones sobre la política de Estados Unidos y Medio Oriente para el programa semanal de actualidad Weekend World, así como documentales de arte sobre figuras como Francis Bacon y Patricia Highsmith.

Fue un documentalista galardonado y escribió otras cuatro exitosas novelas: "Tierra de lobos" (1998), "A través del fuego" (1999), "Cuando el abismo separa" (2005) y "El hombre que quería ser valiente" (2010).

Con información de Télam