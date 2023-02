El sobrino de Neruda sostiene que la bacteria hallada en el cuerpo del poeta chileno es endógena

El sobrino del poeta chileno Pablo Neruda, Rodolfo Reyes, adelantó que el panel de expertos que investiga la bacteria clostridium botulinum, encontrada en el cuerpo del escritor en 2017, determinó que su origen era "endógeno", por lo que habría sido inyectado y no resultado del cáncer de próstata con metástasis, tal como estima la versión oficial.

El informe del equipo de investigadores que intenta determinar las causas de la muerte de Neruda se dará a conocer este miércoles cuando se entregue a la jueza Paola Plaza. Se trata del tercer panel que investiga la causa de muerte del Nobel de Literatura chileno y cuestiona la versión oficial de su muerte a raíz del cáncer.

En diálogo con El País, en una nota publicada hoy, el sobrino de Neruda, Rodolfo Reyes aseguró: "Esto es lo que estábamos esperando, porque el panel de 2017 ya había encontrado clostridium botulinum. Pero no se sabía si era endógeno o exógeno. O sea, si era interno o externo. Y ahora se comprobó que era endógeno y que fue inyectado o colocado".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El sobrino descartó que la bacteria se tratara de una contaminación externa y en cambio insistió con que estaba en su cuerpo al momento de su muerte, según lo citado por la radio universitaria de Chile y recordó que "el certificado de Neruda es falso, fraudulento, firmado por tres personas diferentes. Cuando murió en la Clínica Santa María, hay un doctor Price, que es inexistente, fantasma, no tiene ningún registro médico. En la clínica nadie lo conoció, se investigó y nadie lo conoció y que justamente estaba en el turno cuando falleció Neruda. Todas estas evidencias y ahora las científicas, no me cabe la menor duda que hubo intervención de terceros".

La muerte de Neruda se está investigando desde 2011 a raíz de una querella del Partido Comunista que sostenía la tesis de que el escritor fue envenenado mientras se encontraba internado en la Clínica Santa María de la capital chilena, tras el golpe de estado del general Augusto Pinochet en septiembre de 1973.

El 8 de abril de 2013 se exhumaron sus restos, que fueron enviados a Carolina del Norte, Estados Unidos, y a la Universidad de Murcia en España.

El primer informe del Servicio Médico Legal chileno indicaba que Neruda efectivamente padecía de cáncer de próstata avanzado con metástasis, pero esas pruebas no permitían establecer con exactitud la causa de su muerte ocurrida el 23 de septiembre de 1973, de la que este año se cumplen 50 años.

Con información de Télam