Sale a la luz otra denuncia contra un exparticipante de Love is Blind: "Abusó de mí"

Un exparticipante de Love is Blind Argentina quedó involucrado en una denuncia.

Love is Blind Argentina quedó nuevamente en el ojo de la tormenta debido a una denuncia pública contra un exparticipante señalado por abuso sexual. La denunciante salió a hablar hace pocas horas atrás y Netflix no emitió ningún comunicado sobre la situación.

Invitada a Lape Club Social (América TV) Camila Pittaluga denunció públicamente a Ezequiel Ingrassia, exparticipante del reality Love is Blind, por abuso sexual y contó detalles: “Estábamos en un viaje por la provincia de Buenos Aires, compartiendo habitación con uno de sus amigos y también abusó de mí. Desde noviembre estoy con psicólogo y psiquiatra y también estoy medicada”, explicó la joven ante el conductor Sergio Lapegue y su equipo.

Por su parte, el abogado de la joven indicó: “Recién estamos comenzando este proceso, es fundamental el apoyo de los terapeutas que pueden explicar qué pasa con la víctima”. Camila agregó: “Tuve ataques de pánico y de ansiedad y mis ex compañeros saben muchas cosas”. Además, reveló que cuando se enteró de la participación de Ezequiel Ingrassia en Love is Blind Argentina se alejó de su círculo íntimo: “Todas mis amigas me avisaron, pero yo me enojé y me alejé de ellas, a fines de diciembre vuelvo de un viaje y ahí me enteré que se volvió a ver con Julieta (con quien Ingrassia se conoció en el reality y se casó), fue a partir de agosto que yo no quería verlo ni tener sexo con él”

“El siempre me decía “qué hostil que sos”, “estás loca”, “tenés cara de loca””, cerró Camila. Ezequiel Ingrassia no está imputado, pero en las últimas horas inició una denuncia penal contra la joven que lo implicó en una situación de abuso sexual. Florencia Fernández, otra de las exparticipantes de Love is Blind Argentina, mostró su apoyo a Ezequiel en un comunicado que hizo público en sus redes sociales.

El comunicado de Florencia Fernández ante la denuncia contra Ezequiel Ingrassia.

Emily de Love is Blind reveló el escalofriante momento que vivió tras ser agredida por su ex: "Me escapé de mi casa, y con mucho miedo"

Emily Ceco, participante de Love is Blind, denunció a Santiago Martínez al aire en el streaming de Ángel de Brito, Bondi Live. En medio de la charla, contó cómo logró escaparse de su casa tras el violento ataque. Los jóvenes estaban a punto de casarse por iglesia, tras haberse casado por civil para el programa. Sin embargo, de la noche a la mañana, Santiago, que le juraba a Emily que era "el amor de su vida" y la persona con la que quería formar una familia, mostró su lado más oscuro y la agredió física y verbalmente por primera vez.

Emily estaba conviviendo con Santiago y todo parecía marchar bien. Hasta entonces, el joven no le había demostrado ningún indicio de ser una persona violenta. La gota que rebalsó el vaso fue cuando la madre, tías y hermanas de Emily le organizaron una despedida de soltera para ir a ver Sex, la famosa obra de teatro erótica de José María Muscari. Tras un ataque de celos, Santiago la llamó "puta", "pajera" y la atacó: cuando llegó a su casa, le dio una trompada en la cabeza, una piña en el ojo y la ahorcó.

Al día siguiente del episodio, Emily fingió que estaba todo bien y elaboró su plan de escape. "El domingo a la tarde, él se fue a tirar la basura y aproveché y le mandé un mensaje a mi hermana. Le dije 'Cami, por favor, necesito que me ayudes, no me puedo ir de casa, tengo mucho miedo, y le mandé una foto de cómo estaba. Me dijo 'ay, no tengo la camioneta ahora, ¿te puedo mandar un auto?'. Y le digo 'sí, de la manera que sea, yo me quiero ir'. Me fui de mi casa con lo puesto y las llaves. Me escapé de mi casa, y con mucho miedo", sumó.

Cuando Santiago vio que se había ido, le mandó mensajes agrediéndola y diciéndole que "seguramente se había ido con otro". Luego, Emily hizo la denuncia, le dieron un botón antipánico y una perimetral. Además, agregó que le hizo un pedido especial al juez de la causa para que le de la tenencia de los gatos que compartían, ya que tiene miedo de que el joven los lastime. "Me pedía perdón de rodillas, llorando, pero no. La persona que te pega una vez, te va a volver a pegar siempre", sentenció.