SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, fue blanco de duros cuestionamientos por parte de la actriz Carolina Papaleo y el diputado y sindicalista Facundo Moyano, luego de defender el acuerdo que Argentina hizo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Durante el programa Debo Decir, por el canal oficialista América TV, Moyano preguntó a las personas presentes si no se sentían “humilladas” ante la polémica frase del presidente, Mauricio Macri, quien le pidió a las y los argentinos que “se enamoren” de la titular del FMI, Christine Lagarde. A esto, el intendente respondió: "A mí no me parece humillante. A mí me humillan 25 años de gobierno peronista en la provincia de Buenos Aires".

Además, mientras Moyano se agarraba la cabeza, Macri afirmó que “hay que agradecer” al FMI que “hemos logrado salir de un endeudamiento del 13% que nos ofrecía el mercado, o que le pagamos a Venezuela durante años un endeudamiento de cuatro puntos”.

Papaleo no se calló ante esto. "Nosotros teníamos una deuda muy grande y se logró liberar. El Fondo Monetario es un engaña pichanga. Cuando yo la vi Lagarde con la bandera Argentina atrás fue una patada no te digo dónde. ¡Es la soberanía, en eso se juega la soberanía!", le recriminó.

LEÉ MÁS: LA "ESPERANZA" DEL GOBIERNO: QUE LA INFLACIÓN SEA DEL 3% EN DICIEMBRE

Mientras el intendente trató de defender que “la soberanía se juega en que si un pibe nace en Cuartel V no tiene posibilidad de estar incluido”, la actriz remarcó que “con el Fondo, nazca en cuartel V, VI o VII, ¿hasta qué año no va a poder comer ese pibe?”, ya que “va a estar preso del Fondo”.

“No va a tener nada, ni agua ni cloacas, porque el Fondo no quiere que los países emergentes tengan agua y cloacas”, planteó Papaleo, y subrayó que “la plata viene para garantizar que los fondos financieros paguen el resto de la deuda que tenemos”.

Además, mientras que Macri quiso sugerir que la deuda viene desde antes, Papaleo le recordó que “a la deuda sólo le faltaba el 7% de (Thomas) Griesa, de los fondos buitre, y la matemática, gracias a Dios, es igual en todo el mundo”. “La deuda externa fue que un día dijeron ‘no te damos más plata, mi amor, andate al Fondo’, y fuimos al Fondo Monetario Internacional”, explicó.