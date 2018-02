El juez federal Rodolfo Canicoba Corral adelantó que el periodista Luis Majul podría tener que enfrentarse a un juicio por difundir la filtración de las escuchas entre la ex presidenta Cristina Kirchner y Oscar Parrilli. "Es delito violar cuestiones secretas y difundir escuchas que surgieron en un Juzgado, pero hay que ver cuál fue la modalidad de la filtración. Todavía no hay calificación de delito porque no sabemos el modus operandi", afirmó.

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por Fm La Patriada 102.1, Canicoba Corral afirmó que “se está investigando la filtración, pueden venir del juzgado de Ariel Lijo o el de María Servini de Cubría, aunque es muy difícil determinar de dónde salieron”.

Por otro lado, el juez federal se refirió a la responsabilidad del periodista de Majul por haber difundido las escuchas al ser "participe necesario del posible delito". Además detalló: "Luis Majul podría haber incurrido en un delito por la filtración de las escuchas, pero depende de la modalidad. Si encontró la cinta de grabaciones tiradas en la calle no cometió un delito, si las compró o se las dio un funcionario público ya es otra cosa...".

En este sentido, el magistrado explicó que “las escuchas a Cristina Kirchner y Oscar Parrilli fueron obtenidas sin el consentimiento de los partícipes", y opinó: ”Me parece que la difusión de las escuchas responden a un interés económico-periodístico, e indudablemente produce un gran impacto político"

Consultado por las prisiones preventivas a ex funcionarios, Canicoba Corral opinó: "Pareciera muy casual las prisiones preventivas contra ex dirigentes. Quiero pensar que es una actividad normal y que las detenciones son porque las causas llegan a determinado grado". Al tiempo que definió: "Una cosa es investigar al poder mientras está en ejercicio y otra cuando no se está ejerciendo. Cuando un funcionario deja el poder empiezan a aparecer las cosas, es más fácil avanzar cuando no está ejerciendo el poder". Y concluyó: "La preventiva es un castigo anticipado, a veces puede caer sobre un inocente. Sin embargo, no participo de las ideas conspirativas respecto a las prisiones preventivas dictadas por jueces contra ex funcionarios".