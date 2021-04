El indignante anuncio de Yanina Latorre: "Nos tratan de chorros"

Yanina Latorre no puede escaparle a los problemas. Durante la edición de hoy del programa Almorzando con Mirtha Legrand, conducido por Juana Viale, la mediática hizo un anuncio que generó el repudio de las redes sociales: aseguró que se irá a vacunar a Miami (Estados Unidos) para aplicarse la vacuna contra el coronavirus.

Mientras se desarrollaba el programa, que también contó con la presencia de Pachu Peña, Mario Massaccesi y Peter Petersen, Juana Viale consultó: "¿Alguno de ustede se vacunó?". Y fue la esposa de Diego Latorre la encargada de alzar la voz y brindar un testimonio sumamente indignante.

"Yo no, pero me quiero vacunar. Está difícil acá. Me encantaría irme. Me voy a ir a Miami dentro de poco. Si me puedo vacunar, me vacuno. Me encantaría vacunarme acá en realidad, que es lo que corresponde, pero lo veo un poco difícil y lejos", señaló Yanina. "Juanita" apoyó su decisión y manifestó: "Pero acá tenés que esperar como tres años para tener un turno, más o menos, un montón".

Tras la aprobación de la conductora, Yanina Latorre explicó cómo es el mecanismo de vacunación contra el COVID-19 en Miami: "Allá están vacunando a partir de los 16 años. Me encantaría vacunarme. Allá te dan los remanentes. Si no tenés turno, vas después de las 4 de la tarde, toda la gente que no fue al turno porque faltó, no llegó, se enfermó o se olvidó, no desechan las vacunas y todo lo que descongelaron, te lo dan".

Molesta, y a los gritos, Yanina volvió a preguntarse por qué recibe tantos cuestionamientos por haber llevado a su madre a Estados Unidos a recibir la vacuna: "No entiendo por qué me critican, yo la pasé mal con lo de mi mamá. Te critican y estás expuesto por haberte vacunado, es un horror".

A su vez, la esposa del periodista de ESPN remarcó que no comprende por qué no hubo críticas a ciertos trabajadores de América TV que también hicieron lo mismo: "No entiendo la parte política" Fue Fabián Doman, Vila y Pamela David a vacunarse y no dijeron nada". Señalando a la conductora, expresó: "El mismo día se vacunó Nacho Viale, tu hermano (NdeR: refiriéndose a Juana Viale) y también fue una lacra. A mí y a mi mamá también, nos tratan de chorros".

Yanina Latorre anunció que se vacunará en Miami y las redes sociales reaccionaron con críticas

Cómo le fue a Juana Viale en la lucha por el rating de la TV con Andy Kusnetzoff

El último sábado por la noche, Juana Viale recibió a Carlos Melconian, Nicolás Wiñazki, Carolina Píparo y Diego Montes como invitados de La Noche de Mirtha, por El Trece y sumó 6.6 puntos de rating. Por otra parte, Andy Kusnetzoff condujo PH Podemos Hablar, donde recibió la visita de Luis Novaresio, Gladys "La Bomba Tucumana" y Sabrina Rojas, Nicolás Magaldi y Mey Scápola: hizo un promedio de 7.1 puntos de rating y se consolidó como el gran ganador de la batalla.

Sin embargo, y a diferencia de lo que ha ocurrido en otras oportunidades, la lucha por el rating entre ambos conductores ha sido mucho más peleada. ¿Podrá Juana Viale ganarle a Andy Kusnetzoff en las próximas ediciones?