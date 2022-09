Pepe Albistur: "Viale y Canosa incitan a la violencia"

El empresario alertó por la proliferación de los discursos de odio y la persecución contra dirigentes del peronismo.

El ex secretario de Medios, Pepe Albistur, alertó que los discursos de odio son fogoneados por algunos medios de comunicación como el diario La Nación y periodistas como Jonatan Viale y Viviana Canosa. "Le agregan nafta al fuego en una situación que es complicada de por sí", advirtió y agregó que eso "es muy antidemocrático"

"Un diario serio como la Nación hizo un editorial que no deja de sorprenderme. Algo de un involucramiento político en los deseos de La Nación. En esa editorial ellos planteaban dos hipótesis, entre ellas el autoatentado. Decían que ellos se inclinaban más a la segunda hipótesis, es decir que se inclinaban más por el autoatentado. Es algo gravísimo y que incita a la violencia", señaló el empresario en una entrevista con Radio Perfil.

Luego apuntó contra los conductores de televisión que incitan a la violencia. "Algunos comunicadores también han planteado escrachar a los políticos en la calle, dicen que se terminó la paciencia. Incitan a la gente a que sea violenta con la clase política. Eso es peligrosísimo y no sirve al espíritu democrático. Nadie tiene que escrachar a nadie, no se tiene que escupir a nadie", advirtió.

El ex funcionario puso nombre y apellido a los comunicadores responsables de la violencia política. "Hay también una campaña incentivada por algunos comunicadores. Lo digo concretamente: Jonatan Viale ha dicho al aire que ´los políticos se quejan porque los insultan en la calle. Que den gracias a Dios que los insultan y no que les dicen otra cosa´. Si eso no es incitación a la violencia, ¿qué es? ", preguntó.

"Viviana Canosa dijo ´señor presidente, la mecha está corta, no van a poder caminar por la calle, van a tener que correr, los vamos a seguir´. Esto es una locura. Ellos creen que solo les va a pasar a los políticos del Frente de Todos, en realidad les va a pasar a todos los sectores. Están generando un sentimiento de bronca y la anti política, por eso aparecen estos personajes como Javier Milei que dicen ser de la antipolítica pero en realidad, pero todos sabemos de qué vive Milei", agregó.