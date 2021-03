La insólita y vehemente respuesta de Viviana Canosa tras el papelón del intendente: "les metimos el dedo en la llaga"

Viviana Canosa le respondió a quienes la criticaron por preguntar quién era el intendente de Villa Lugano

Viviana Canosa fue tendencia durante dos días después de la burrada que dijo en su programa cuando preguntó quién era el intendente de Villa Lugano por el caso de Maia, la nena de 7 años que está desaparecida desde el lunes. Hoy, al comienzo de Viviana con vos, la periodista se refirió a su equivocación, acusó a quienes la criticaron de ser la "patrulla progresista" y los desafió: "Pónganme la lupa donde quieran, me la re contra banco".

El insólito momento ayer mientras Canosa hablaba con la hermana de Maia, la nena de 7 años desaparecida desde el lunes. Buscando exponer a la autoridad máxima del distrito, la periodista consultó a sus colegas: "¿Quién es el intendente (sic) del lugar? ¿Quién es el intendente de Villa Lugano". Sin querer exponer a la conductora, sus compañeros no le respondieron, ya que Villa Lugano es un barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Claro que los memes y las críticas en redes sociales no tardaron en aparecer ante la ignorancia manifiesta de Canosa, quien en su editorial de hoy respondió a quienes la criticaron y le apuntaron, aunque empezó con un mensaje para el flamante Ministro de Justicia nacional, Martín Soria. "¿Soria viene a hacer justicia por las Maias o las Cristinas?", comenzó Canosa su editorial.

"Un cartonero burla a todas las fuerzas de seguridad de un país", prosiguió la conductora en el inicio de Viviana con vos, el programa que se emite por A24. Durante los más de 10 minutos que duró su editorial, Canosa repitió en reiteradas ocasiones que las críticas hacia ella eran porque "les jode que les metamos el dedo en la llaga".

La periodista explicó que su equivocación se produjo porque no paraba de pensar en lo que la hermana de Maia le había contado, de que en sus 7 años no había ido nunca a la escuela. "Es la patrulla progresista que está a full, pónganme la lupa donde quieran, me la re contra banco", apuntó muy enojada Canosa. Además, aseguró que los que le hicieron "bullying" le parecen unos "giles absolutos" que desvían el tema de la desaparición de una nena que es una de millones que "no van al colegio, no tiene documentos, no tiene padre y viven abajo de un puente".

Las últimas informaciones indican que los rastrillajes para encontrar a Maia se están realizando en zona oeste, más particularmente en General Rodríguez y Moreno. Asimismo, habrá una conferencia de prensa que tendrá a Sergio Berni y Diego Santilli, ministros de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y CABA, respectivamente. Mientras tanto, vecinos y familiares de Maia siguen cortando la Autopista Dellepiane pidiendo por la aparición de la nena de 7 años.