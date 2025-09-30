Video: un influencer chino filmó su trágica muerte.

China es golpeada nuevamente por la tragedia: tras la viralización del video del alpinista de 32 años que murió tras resbalarse de una montaña -luego de sacarse su arnés de seguridad para tomar una selfie-, salió a la luz el video de la muerte del influencer Tang Feiji, quien filmó su propio final a los 55 años. Los segundos de la desgracia y la investigación que se abrió tras su fallecimiento.

El pasado sábado 27 de septiembre, el influencer chino Tang Feiji se filmó mientras conducía su propio helicóptero, pero el viaje no salió como esperaba y terminó muerto luego de que el motor fallase, provocando una caída que culminó en fatalidad e incendio. Tang Feiji era un influencer popular por su contenido de divulgación relacionada a aviones y helicópteros.

El helicóptero en el que viajaba era de tipo bimotor, con un solo asiento, y el video de su muerte lo transmitió en un vivo de TikTok. El video dura apenas pocos segundos y se puede ver claramente cómo al poco tiempo de elevarse, la nave pierde el control y se estrella contra el suelo, donde se prende fuego. Feiji no llevaba casco ni paracaídas y su muerte se produjo en el acto, según constató su familia.

El antecedente a la tragedia

Tras el accidente trágico, la prensa china aseguró que, anteriormente, el influencer Tang Feiji ya había sufrido dos accidentes aéreos debido a problemas de funcionamiento en el indicador de combustible.