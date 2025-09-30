Pop Mart, el fabricante de Labubu, aprende de Disney para capitalizar el éxito viral del juguete

Un empleado gesticula junto a los juguetes Labubu expuestos en el stand de Pop Mart en la Feria Internacional de Comercio de Servicios de China (CIFTIS) en Pekín, China

;I, 30 sep (Reuters) -La empresa china Pop Mart ha tomado prestado el libro de jugadas de Disney para convertir el éxito de ventas del monstruo Labubu en un éxito a largo plazo, según ha declarado a Reuters su director ejecutivo y codirector de operaciones, Si De, en una entrevista inusual.

Pop Mart ya ha hecho lo que muchos creían imposible: convertir a Labubu en el primer producto chino en ganarse al público mundial por su atractivo emocional y creativo, más que por su relación calidad-precio.

Ahora pretende capitalizar el éxito del juguete artístico.

"Llevamos mucho tiempo aprendiendo de Disney. De hecho, el gran valor de Disney reside en su capacidad para explotar la propiedad intelectual a largo plazo, incluso hasta 100 años", afirma Si, señalando el ejemplo de Mickey Mouse, creado como dibujo animado hace casi un siglo.

Aunque los analistas cuestionan la confianza de Pop Mart en Labubu y el destino de la empresa cuando la popularidad del juguete se enfríe inevitablemente, la propia empresa sigue viendo un gran potencial para desarrollar contenidos, entretenimiento, parques temáticos y más productos en torno al personaje, como hace Disney con su propiedad intelectual más popular.

En la primera entrevista de un alto ejecutivo de la empresa con un medio de comunicación extranjero desde 2022, Si no dio plazos ni estimó la inversión.

Dijo que el objetivo de Pop Mart a corto plazo no era encontrar el "próximo gran éxito", sino invertir en "mejores productos, encontrar mejores colaboraciones, desarrollar contenidos, parques temáticos, escaparates" para Labubu, y que el objetivo final era tener de cinco a diez propiedades intelectuales con un potencial a largo plazo similar al de Labubu.

LA PARADOJA DE LABUBU

El éxito mundial de Labubu ha hecho que las acciones de la empresa, que cotiza en Hong Kong, suban casi un 200% en lo que va de año, y Pop Mart vale ahora más que Hasbro, Mattel y Sanrio juntas.

"Pop Mart vende un estilo de vida que los consumidores compran porque quieren formar parte de él", afirma Louis Houdart, socio director para China de la consultora Mad, y añade que sus márgenes compiten con los de algunas marcas de lujo.

También ha impulsado la inversión en la candente industria china de los juguetes artísticos, intensificando la presión competitiva sobre Pop Mart, líder del mercado.

En julio, Industry World, una plataforma china de inteligencia de mercado, estimó que el mercado chino del juguete artístico alcanzaría este año unos ingresos de más de 120.000 millones de yuanes (16.850 millones de dólares), lo que supondría más del 35% del mercado mundial y mantendría un crecimiento de dos dígitos en China.

Aunque Pop Mart no desglosa las ventas de Labubu, la serie a la que pertenece, The Monsters, representó casi el 35% de los ingresos totales del primer semestre de este año, lo que plantea dudas sobre la dependencia de la empresa del personaje.

La popularidad de Labubu ha impulsado las ventas de sus compañeros de tienda, como Molly, Skullpanda y Crybaby —cada uno con más de mil millones de yuanes en ventas en el primer semestre—, pero también ha alimentado la curiosidad más allá de las ofertas de Pop Mart.

"Gracias al éxito de Pop Mart, hay más gente con dinero que quiere invertir en este sector. Ahora hay muchas empresas nuevas y cada vez hay más artistas que intentan crear propiedad intelectual para ganar dinero", afirma Runyu, de 24 años, ganador del primer concurso de diseño de juguetes artísticos de China.

Otros importantes minoristas de juguetes artísticos de China son 52 Toys y Miniso , que tradicionalmente se basaban en la concesión de licencias de propiedad intelectual de empresas como Disney y Sanrio , pero que ahora invierten más en el desarrollo de propiedad intelectual original y en la firma de acuerdos de colaboración con diseñadores de juguetes artísticos.

"Pop Mart ha abierto un camino" para el resto de la industria china del juguete artístico, afirma Zhou Junyu, responsable de propiedad intelectual de Siguworks, una de las empresas de juguetes artísticos que colaboran con Miniso.

Al igual que Pop Mart ha estudiado a Disney, otras empresas chinas han estudiado a Pop Mart. Aún no está claro si el modelo Disney le ayudará a hacer frente a la creciente competencia.

"Todos conocemos el libro de jugadas de Disney, que en general es relativamente fácil de reproducir, pero su éxito no lo es", afirma Jeff Zhang, analista de Morningstar. "Es decir, en comparación con los operadores de propiedad intelectual heredados como Disney y Sanrio, Pop Mart aún tiene un largo camino por recorrer y, durante el proceso, también hay riesgo de ejecución".

(1 $ = 7,1201 yuanes chinos renminbi)

Con información de Reuters