La ciudad de Junín, en la provincia de Buenos Aires, atraviesa una tragedia tras un incendio en un geriátrico que provocó la muerte de cuatro adultos mayores residentes del lugar y le causó heridas a 22 personas, a cuatro de ellas de gravedad.

El incendio registrado el viernes, entre las 6.30 y 7 de la mañana, en el establecimiento llamado Nuevo Amanecer, ubicado en la calle Nahuel Payún al 300, cerca de la Ruta Nacional 188. El lugar no contaban con habilitación legal, según informaron medios locales.

La investigación quedó a cargo de la UFI 8 a cargoi del doctor Martín Laius y el hecho fue caratulado como “homicidio culposo en concurso con lesiones culposas”. En tanto, la propietaria del centro, Claudia Soledad Olguín, fue aprehendida inicialmente, al igual que una trabajadora del lugar, pero ya se encuentra en libertad y vinculada al proceso.

Las víctimas del incendio en el geriátrico de Junín

Las víctimas fueron identificadas como Darío Crespo, de 91 años, Luis Oscar Barri, de 87, y Edgar Oviedo, de 82 años, quienes fallecieron ese mismo día. Este domingo se confirmó la muerte de Osvaldo Pugliese, de 80, quien había sido trasladado en avión sanitario hacia un hospital de Esteban Echeverría.

Mientras que otros cinco residentes continuaban en estado crítico en distintos centros de salud de Junín y Nueve de Julio.

¿Cómo empezó el incendio?

Según la información publicada por medios locales, el incendio podría haber comenzado por una falla en un termotanque. A partir de ese entonces, el fuego se propagó rápidamente por el lugar, lo que afectó especialmente a un grupo de adultos mayores que descansaban en una habitación cercana al foco del siniestro. Este sector resultó ser el más comprometido, y los residentes allí alojados sufrieron las lesiones más graves.

Dada la magnitud del incidente, el Ministerio de Salud bonaerense dispuso un operativo de emergencia en red, el cual incluyó el envío de 10 ambulancias y recursos aéreos sanitarios para facilitar los eventuales traslados, todo depende de la evolución de los pacientes afectados.

En el lugar trabajó personal del Cuerpo de Bomberos local junto a Defensa Civil y la Policía. Por otro lado, el fiscal Laius aclaró que la calificación del hecho puede varias a medida que avance la investigación y aseguró que los familiares de las víctimas habían manifestado insatisfacción en relación con las instalaciones del geriátrico, como así también en cuanto al trato del personal.

Según Diario Democracia, el martes se conocerán los resultados de las pericias de los Bomberos. "La investigación sigue esperando el informe técnico, junto con el análisis de la documentación y la parte reglamentaria. Una vez reunidos esos elementos, se evaluará la formulación de nuevas imputaciones", señaló el fiscal.