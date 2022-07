Una pareja encontró una grieta matemática en la lotería y se volvieron millonarios

Jerry y Marge Selbee, dos jubilados, descubrieron la fórmula matemática para ganar la lotería y se hicieron millonarios: todo sobre su increíble historia.

Una pareja de jubilados oriundos de Estados Unidos, llamados Jerry y Marge Selbee, ganó la lotería de una manera insólita: resolviendo un cálculo matemático. La noticia generó tanto furor alrededor del mundo que incluso Hollywood la llevó al cine bajo el título Jerry & Marge Go Large, película que se estrenó en junio de 2022.

Esta historia salió a la luz en 2003, año en el que Jerry y Marge ganaron la lotería por primera vez. Desde entonces, continuaron haciéndolo durante años hasta que recaudaron el dinero suficiente como para abrir su propia empresa, GS Investment Strategies LLC. Lo más impactante de su historia es que lograron todo esto a partir de un simple cálculo matemático sin tener nada de conocimientos sobre finanzas.

Al poco tiempo de haberse jubilado, Jerry tuvo la idea de jugar a un sorteo de la lotería estatal Windfall, que consistía en acertar seis números diferentes. La particularidad de este sorteo era que si nadie lo ganaba, el premio mayor se dividía entre personas que acertaran al menos tres, cuatro o cinco números.

“Me tomó menos de dos minutos darme cuenta de que ese juego podría ser rentable. De 18 billetes obtuve US$1.000 por un ganador de cuatro números y 18 ganadores de tres números con un valor aproximado de US$50 cada uno, que son alrededor de US$900 dólares. Así que invirtiendo US$1.100 me llevé unos US$1.900. Es solo aritmética básica", explicó Jerry.

Selbee vio en esto una inversión y si bien tuvo que poner bastante dinero de su bolsillo para comprar cientos y cientos de billetes, al acertar en reiteradas ocasiones ganó más de lo que había invertido. Primero, invirtió US$3.600 y se quedó US$6.300 y más tarde gastó US$8.000 y ganó el doble. Después de varios años en el negocio, abrieron su propia compañía e invitaron a personas a unirse comprando acciones por US$500.

La historia de Jerry y Marge Selbee: ¿Fue ilegal lo que hicieron?

La pareja de jubilados compró en total 18 millones de boletos de lotería. Finalmente, en 2012 un grupo de periodistas de investigación de The Boston Globe descubrió lo que estaban haciendo tanto ellos como un grupo de estudiantes del Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT), quienes habían resuelto el mismo cálculo.

Finalmente, en 2012 las autoridades intervinieron. Sin embargo, no tuvieron ningún argumento para determinar que fue un hecho de corrupción ya que no infringieron ninguna ley. “Me quedé estupefacto y asombrado de que estos genios nerds de las matemáticas hubieran encontrado una manera legal de ganar una lotería estatal y hacer millones con ella”, declaró Greg Sullivan, inspector a cargo de la investigación, en diálogo con CBS.

Si bien Jerry y Marge y los estudiantes de MIT no sufrieron consecuencias legales por sus acciones, el juego fue cancelado y ya no existen loterías de ese tipo con probabilidades tan altas de ser ganadas. En cuanto a la vida personal de la pareja de jubilados, se dice que no gastaron su dinero en lujos sino que lo ahorraron para la educación de sus nietos.