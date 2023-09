Un especialista: es el mejor cebador de mates del país y dijo qué hacer para no lavar la yerba

El campeón del concurso para ser el mejor cebador de mates del país soltó una serie de tips para que la yerba no se lave.

Hace unos días, se llevó adelante una competencia muy particular que elegía al mejor cebador de mates de Argentina. El ganador es oriundo de la localidad bonaerense de Las Flores y explicó una duda que muchas personas tienen: cómo hacer para que la yerba no se lave.

En la Sociedad Rural ubicada en el barrio porteño de Palermo, se realizó la quinta edición de la feria "Matear" con distintas actividades, charlas, stands, productores de yerba mate y accesorios relacionados con la infusión. El principal atractivo del evento fue el concurso para seleccionar al mejor cebador de mates del país perteneciente a una de las ferias organizada por la Asociación Ruta de la Yerba Mate y el Museo de la Yerba Mate.

Los participantes tenían a disposición el mismo recipiente, bombilla, yerba y termo para demostrar su habilidad para cebar mates. Como la idea era gastar el agua del termo, cada uno le cebó mates tanto al jurado como al público presente con el objetivo de mantener el copete en las mejores condiciones.

Finalmente el campeón fue un comerciante oriundo de Las Flores llamado Horacio Abel Fernández. "Lo ha conservado muy bien durante toda la cebadura y mantuvo el copete sequito", consideró el jurado. El segundo puesto fue para Ramón, de Corrientes; y Víctor, de Los Polvorines.

Cómo hacer para que la yerba no se lave

Horacio Fernández, el mejor cebador de mates del país, dialogó con La Nación una vez finalizada la competencia y brindó detalles sobre la estrategia que utilizó para consagrarse. "Trabajé con la mitad del mate, tratando de no mojar toda la yerba. Siempre mojando el mate a un costadito de la bombilla y con la cantidad justa para no crear una laguna. Eso hace que la yerba perdure", reveló sobre la técnica para que la yerba no se lave.

Cómo limpiar las bombillas del mate

La bombilla del mate es un elemento que se usa cotidianamente para el consumo de la tradicional bebida, considerada infusión nacional en Argentina. En algunos momentos, dentro de ella se acumula yerba o azúcar, condimentos que pueden taparla. Teniendo en cuenta esta situación, te compartimos un paso a paso para la limpieza correcta que se acumula en este artefacto.

La mayoría de especialistas recomiendan hacerlo con agua y bicarbonato. Para realizar este proceso es necesario llenar una cacerola con agua y añadirle dos o tres cucharadas de bicarbonato. Posteriormente se sumergen las bombillas hasta que el agua quede hervida. Inmediatamente se notará que el color del agua se torna un poco más oscuro.

En el siguiente paso de este proceso se retirarán las bombillas y se dejarán encima de un paño limpio hasta que se sequen. Con este procedimiento quedarán higienizadas pero, algunas personas prefieren usar cepillos de cerdas para alcanzar lugares difíciles.

Es recomendable que este proceso se realice al menos una vez por mes. En caso de que el consumo de mate sea frecuente, la limpieza deberá hacerse cada 15 días, con la realización del paso a paso anteriormente mencionado con la diferencia en tiempo en el cual se deja la bombilla sumergida que estaría alcanzando los 15 minutos. Otra buena recomendación es utilizar una aguja para los orificios de la base y que estos se mantengan aireados y sin posibilidad de que la yerba se acumule adentro, impidiendo que la pieza se tape.